Уровень Оки в Алексине поднялся до 214 см

15 см прибавилось за последние сутки. Кажется, началось.

Жителям напоминают, как действовать при подтоплениях. 

Заранее собрать вещи, документы, завернутые в полиэтилен, медикаменты и теплые вещи, сделать запас продуктов и воды. Закрыть окна щитами, укрепить двери. Выключить электричество и газ.

Когда Ока поднимется до 10,7 метра, эвакуируют жителей улиц Песчаная, 25 лет Освобождения, Жданова, часть улицы Железнодорожной, Чкалова, Дзержинского.

При подъеме уровня воды до 11,45 метра вывезут жителей улиц Рыбная, Нижняя Приокская, Некрасова.

Пункты временного размещения работают по адресам:

  • Алексинский спортивный центр СК «Химик», Алексин, ул. Мира, 25.
  • Спортшкола № 3 «Атлет», Алексин, ул. Северная, 6.

Если в паводковый период вам срочно понадобится помощь, звоните:

  • ЕДДС Алексина 4-18-49 и 112 (круглосуточно).
  • Служба спасения — 101 (круглосуточно).

Кадры ледохода на Оке здесь и здесь.

Сюжет: Паводок - 2026
Жизнь Тулы и области
Уровень Оки в Алексине поднялся до 214 см

сегодня, в 12:15

2

693

2

Жизнь Тулы и области
Из-за паводка в Суворовском районе перекрыли Мишневский мост

сегодня, в 11:43

4

488

0

Жизнь Тулы и области
Подъем воды до 2,5 м и выше: Минприроды предупредило Тулу об аномальном половодье

17 марта, в 08:50

13

5361

-4

Жизнь Тулы и области
За паводком в Тульской области следят с помощью камер

16 марта, в 14:27

15

2309

1

Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 марта: умеренный ветер и без осадков

сегодня

103

1048

4

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поделился любимым рецептом гренок из детства

сегодня

52

1500

-8

Жизнь Тулы и области
На Масловско-Песоченском водозаборе в Туле произошла крупная авария

сегодня

43

9760

0

Жизнь Тулы и области
Многожёнство, разводы и «шампанское на палубе»: как тульские политики обсуждали семейное счастье

сегодня

41

2311

-7

