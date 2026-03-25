Уровень Оки в Алексине поднялся до 214 см

15 см прибавилось за последние сутки. Кажется, началось.

Жителям напоминают, как действовать при подтоплениях.

Заранее собрать вещи, документы, завернутые в полиэтилен, медикаменты и теплые вещи, сделать запас продуктов и воды. Закрыть окна щитами, укрепить двери. Выключить электричество и газ.

Когда Ока поднимется до 10,7 метра, эвакуируют жителей улиц Песчаная, 25 лет Освобождения, Жданова, часть улицы Железнодорожной, Чкалова, Дзержинского.

При подъеме уровня воды до 11,45 метра вывезут жителей улиц Рыбная, Нижняя Приокская, Некрасова.

Пункты временного размещения работают по адресам:

Алексинский спортивный центр СК «Химик», Алексин, ул. Мира, 25.

Спортшкола № 3 «Атлет», Алексин, ул. Северная, 6.

Если в паводковый период вам срочно понадобится помощь, звоните:

ЕДДС Алексина 4-18-49 и 112 (круглосуточно).

Служба спасения — 101 (круглосуточно).

Кадры ледохода на Оке здесь и здесь.