ФАС запретила продавцам повышать цены на яйца и масло перед Пасхой

В этом году Пасха выпадает на 12 апреля.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В преддверии Пасхи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения в крупнейшие торговые сети России. Ведомство потребовало не допускать необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие продукты, которые традиционно пользуются повышенным спросом перед праздником, пишут РИА «Новости».

В поле зрения антимонопольщиков попали не только яйца, но и кондитерские изделия, сливочное масло.

ФАС напомнила, что постоянно отслеживает цены на продовольствие. В ведомстве пояснили, что стоимость яиц в течение года колеблется по сезонным причинам и рост спроса перед Пасхой — один из таких факторов. Однако это не повод для искусственного завышения цен.

Служба особо подчеркнула, что все участники рынка обязаны строго соблюдать антимонопольное законодательство.

