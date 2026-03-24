В Тульской области следователи вернули в казну 564 млн рублей

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Владимиром Усовым. Стороны обсудили итоги работы ведомства, вопросы правопорядка и информационную безопасность региона.

В начале встречи были озвучены ключевые показатели работы управления:

1534 уголовных дела возбуждено;

1005 дел расследовано и направлено в суд;

1352 выезда на места происшествий;

раскрыто 16 особо тяжких преступлений прошлых лет, 11 из которых уже направлены в суд;

благодаря работе следователей в государственную казну и потерпевшим возвращено 564 млн рублей .

Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул высокую ответственность следователей за полноту и объективность расследований, а также неотвратимость наказания для виновных.

Особое внимание было уделено информационной безопасности. Глава региона заявил, что иностранные структуры предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию, и задача власти — не допустить этого на фоне проведения специальной военной операции.

Владимир Усов сообщил, что управление уделяет особое внимание защите прав уязвимых категорий граждан и активно развивает электронные каналы связи для обращений жителей.