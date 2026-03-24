В Белёвском районе назначили нового главу администрации

Им стал Кирилл Кузнецов.

Фото со страницы ВК Кирилла Кузнецова

Собрание представителей Белёвского района назначило 40-летнего подполковника полиции Кирилла Кузнецова главой местной администрации на пятилетний срок.

Ранее Кирилл Геннадьевич служил в органах МВД и Росгвардии, уволился из правоохранительных структур на «гражданку» по выслуге лет, последним местом службы было кресло врио главы Росгвардии региона после ухода Владимира Цибульского

Кирилл Кузнецов поприветствовал белевцев на своей странице в ВК:

«Рад представиться — Кузнецов Кирилл Геннадьевич, глава администрации муниципального образования Белевский район. 

С этого момента и до окончания полномочий все мои силы, навыки, опыт и знания будут направлены на повышение качества жизни в нашем районе, обновление инфраструктуры и решение проблем, волнующих каждого из вас.

Знаю и понимаю, что проблемных вопросов много, решение некоторых из них требует серьезных финансовых ресурсов, ряд вопросов носит частный характер и имеет вполне понятный и оперативный порядок разрешения. В любом случае я открыт к диалогу и готов выслушать каждого».

