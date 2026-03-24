  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Дмитрий Миляев вручил тульскому теннисисту с синдромом Дауна знак мастера спорта России
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев вручил тульскому теннисисту с синдромом Дауна знак мастера спорта России

С просьбой о присвоении звания к губернатору обратилась мать спортсмена.

Фото правительства Тульской области.

Тулячка обратилась с просьбой о присвоении ее сыну, спортсмену с синдромом Дауна, звания «мастер спорта России» по настольному теннису.

Молодой человек добился значительных успехов в адаптивном спорте, завоевав множество наград, в том числе серебро на чемпионате России.

Приказ Министерства спорта РФ был подписан — звание присвоено. В ходе личного приема граждан 23 марта губернатор вручил парню удостоверение и нагрудный знак. Кроме того, он поручил министру спорта Михаилу Трунову проанализировать работу Центра адаптивного спорта: оценить оснащенность и укомплектованность тренерами.

Также в ходе приема жители деревни Грицово Новомосковского района пожаловались главе региона на перебои с водоснабжением, частые порывы труб и низкое качество воды. Министр энергетики Эдуард Головин сообщил, что уже разработана и утверждена сметная документация, заключён контракт на капитальный ремонт сетей. Работы будут завершены до конца августа.

Председатель ТОС деревни Крутое Кимовского района обратился за помощью в разъяснении судебного решения. Губернатор дал поручение оказать заявителю содействие через профильные министерства и ведомства.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:23 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
личный прием Дмитрий Миляев
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

75

1022

5

Жизнь Тулы и области
«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

сегодня

43

1159

3

Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

231

9048

-28

Жизнь Тулы и области
Щекинские гаишники доставили получившего травму пешехода в больницу

сегодня

22

734

5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области следователи вернули в казну 564 млн рублей
В Тульской области следователи вернули в казну 564 млн рублей
«Увидели дым и бросились спасать»: тульские автоинспекторы вынесли женщину из огня
«Увидели дым и бросились спасать»: тульские автоинспекторы вынесли женщину из огня

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.