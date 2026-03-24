Дмитрий Миляев вручил тульскому теннисисту с синдромом Дауна знак мастера спорта России

Тулячка обратилась с просьбой о присвоении ее сыну, спортсмену с синдромом Дауна, звания «мастер спорта России» по настольному теннису.

Молодой человек добился значительных успехов в адаптивном спорте, завоевав множество наград, в том числе серебро на чемпионате России.

Приказ Министерства спорта РФ был подписан — звание присвоено. В ходе личного приема граждан 23 марта губернатор вручил парню удостоверение и нагрудный знак. Кроме того, он поручил министру спорта Михаилу Трунову проанализировать работу Центра адаптивного спорта: оценить оснащенность и укомплектованность тренерами.

Также в ходе приема жители деревни Грицово Новомосковского района пожаловались главе региона на перебои с водоснабжением, частые порывы труб и низкое качество воды. Министр энергетики Эдуард Головин сообщил, что уже разработана и утверждена сметная документация, заключён контракт на капитальный ремонт сетей. Работы будут завершены до конца августа.

Председатель ТОС деревни Крутое Кимовского района обратился за помощью в разъяснении судебного решения. Губернатор дал поручение оказать заявителю содействие через профильные министерства и ведомства.