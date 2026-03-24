  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

Если поправки примут, то их можно будет купить уже с 1 июля.

Фото Артема Жильцова.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение парламента законопроект, который позволит владельцам автомобилей официально резервировать и получать так называемые «красивые» номера. Для этого предлагается использовать портал «Госуслуги», пишут РИА «Новости».

Как будет работать новый механизм

  • Право выбора: автовладелец сможет за плату зарезервировать понравившийся государственный регистрационный номер из списка свободных, который будет определять регистрирующий орган.
  • Оформление: вся процедура будет проходить онлайн через «Госуслуги».
  • Стоимость: размер платы за услугу и порядок резервирования установит уполномоченный орган. Внесенные деньги возврату не подлежат.
  • Сохранение номера: закон также даст право сохранить за собой или зарезервировать текущий госномер при обращении в ГИБДД.

Сейчас законодательство не позволяет выбирать номер при регистрации автомобиля — он присваивается случайным образом. По мнению авторов законопроекта, это создало теневой рынок, где «красивые» номера продаются с наценкой через посредников.

Новый закон должен вывести этот рынок из тени. Если поправки примут, россияне смогут зарезервировать номера на Госуслугах уже с 1 июля.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:22 +3
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.