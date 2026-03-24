«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

Если поправки примут, то их можно будет купить уже с 1 июля.

Фото Артема Жильцова.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение парламента законопроект, который позволит владельцам автомобилей официально резервировать и получать так называемые «красивые» номера. Для этого предлагается использовать портал «Госуслуги», пишут РИА «Новости».

Как будет работать новый механизм

Право выбора: автовладелец сможет за плату зарезервировать понравившийся государственный регистрационный номер из списка свободных, который будет определять регистрирующий орган.

Оформление: вся процедура будет проходить онлайн через «Госуслуги».

Стоимость: размер платы за услугу и порядок резервирования установит уполномоченный орган. Внесенные деньги возврату не подлежат.

Сохранение номера: закон также даст право сохранить за собой или зарезервировать текущий госномер при обращении в ГИБДД.

Сейчас законодательство не позволяет выбирать номер при регистрации автомобиля — он присваивается случайным образом. По мнению авторов законопроекта, это создало теневой рынок, где «красивые» номера продаются с наценкой через посредников.

Новый закон должен вывести этот рынок из тени. Если поправки примут, россияне смогут зарезервировать номера на Госуслугах уже с 1 июля.