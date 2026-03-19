  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской детской облбольнице состоится День открытых дверей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской детской облбольнице состоится День открытых дверей

Попасть на приём к узким специалистам жители региона смогут в пятницу, 20 марта.

В Тульской детской облбольнице состоится День открытых дверей

В Тульской областной детской больнице (ул. Бондаренко, д. 39) родители смогут получить консультации специалистов: оториноларинголога, кардиолога, офтальмолога, травматолога, невролога, пульмонолога, педиатра, детского онколога, хирурга, акушера-гинеколога, психиатра, аллерголога, детского уролога-андролога.

При себе нужно иметь страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении ребёнка (или паспорт), амбулаторную карту (или выписку из неё), результаты обследований и анализов (при наличии).

Запись доступна в течение дня по телефону: 8(4872)48-50-05.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:37 −1
день открытых дверей Тульская детская областная больница медицинское обследование
Место
Тула
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.