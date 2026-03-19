В Тульской области станет больше благоустроенных дворов и контейнерных площадок

Министр ЖКХ и благоустройства Тульской области Олег Дючков подвел итоги работы в 2025 году и обозначил планы на этот год.

Главными темами стали вопросы благоустройства, обращения с твердыми коммунальными отходами и реализации региональной программы по капремонту, а также проведение конкурса для молодых архитекторов.

Капитальный ремонт

Министр жилищного хозяйства и благоустройства региона Олег Дючков отметил, что по итогам 2025 года Тульская область вошла в тройку лидеров по реализации программы капитального ремонта. За прошлый год работы проводились в 1127 домах, в том числе заменено 178 лифтов.

В 2026 году запланировано выполнение более 1700 видов работ и услуг в 721 МКД на котловом счете. Работы начаты — раньше обычного: уже завершен ремонт 121 инженерной системы, введены в эксплуатацию 17 лифтов в четырех МКД. В настоящее время на 131 доме продолжается ремонт крыш, замена лифтов и инженерных систем.

Особое внимание уделяется обновлению лифтов согласно плану, разработанному по поручению Минстроя РФ до 2030 года. Работа ведется совместно с администрациями муниципалитетов и Фондом капитального ремонта Тульской области для определения домов для первоочередных работ.

Также программа губернатора «Наш район» позволяет решать наболевшие вопросы в муниципалитетах. В прошлом году благодаря программе «Наш район» благоустроено 85 придомовых территорий, отремонтированы дымвентканалы в 216 многоквартирных домах, обновлено 70 лифтов и 107 укрытий в МКД. В этом году планируется отремонтировать дымвентканалы в 86 МКД.

Благоустройство

По проекту «Народный бюджет» в 2025 году реализовано 95 инициативных проектов, выбранных жителями Тульской области. В этом году планируется реализовать еще 55.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благоустроено 332 объекта – это дворовые территории и общественные пространства, а также три пространства – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды: «ЦЕНТРпарк» в Болохове, «Точка притяжения» в Советске и сквер им. 30-летия ВЛКСМ в Новомосковске.

В 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется обновить более 100 дворов и общественных пространств. Также будут реализованы три проекта – победителя Всероссийского конкурса: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве, которые предполагают синхронизацию различных видов работ для комплексного подхода к преображению пространств.

В рамках непрограммных мероприятий в 2025 году обновлены пляжи в Кимовском и Куркинском районах, обустроен скейт-парк в Узловой. Также проведена реновация пространств: «Город-Театр» в Богородицке и «Красная площадь» в Веневе.

Особое внимание уделяется развитию тульских парков: проводятся работы по благоустройству, обновляются малые архитектурные формы, устанавливаются новые спортивные тренажеры.

Сортировка ТКО

В регионе также продолжается системная работа в части обращения с ТКО. В Тульской области введены три запланированных комплексных объекта по обращению с ТКО, которые способствуют достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие»: в Туле, Дубенском и Узловском районах.

Созданная инфраструктура позволяет сортировать 100% образующихся ТКО в регионе. В 2025 году году обустроено 242 контейнерных площадки. В этом планируется обновить более 450.

Конкурс для архитекторов

Также Олег Дючков рассказал о новом конкурсе для молодых архитекторов «Лучший проект благоустройства общественных пространств», который проводит Тульское отделение Союза архитекторов России и министерство жилищного хозяйства и благоустройства региона.

Молодые архитекторы могут проявить себя в двух номинациях:

лучший дизайн-проект благоустройства общественного пространства – детской площадки в г. Туле;

лучший дизайн-проект благоустройства общественного пространства – площадки для выгула собак в г. Туле.

Заявки принимаются на сайте archtula.ru до 19 апреля. По итогам конкурса в каждой номинации будет определен победитель, также все участники получат подарки от спонсоров и памятные дипломы.

Олег Дючков отметил, что конкурс – это возможность поддержать молодых талантливых архитекторов, дать возможность начинающим специалистам проявить себя на практике и пополнить портфолио реализованными проектами, которые улучшат качество городской среды в областном центре.