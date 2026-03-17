Дом Толстого в Ясной Поляне будет закрыт на неделю

С 6 по 13 апреля его будут готовить к летнему сезону.

Фото музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приостанавливает экскурсии в Доме Льва Толстого на неделю. Как сообщается в официальном телеграм-канале музея, главное здание усадьбы будет закрыто для проведения сезонных и профилактических работ.

В этот период для посетителей будут доступны альтернативные маршруты. Гости смогут отправиться на экскурсию «Заповедник — Флигель Кузминских» или самостоятельно прогуляться по территории заповедника. Также продолжает работу выставка «Лесков — писатель будущего» в Доме Волконского, которую можно осмотреть как в составе экскурсионной группы, так и без неё.

Сотрудники музея проведут комплексное обслуживание мемориального здания: запланирована влажная уборка, обеспыливание поверхностей и музейных предметов, мытье окон и традиционная сезонная замена рам. Кроме того, будут проведены обязательные профилактические мероприятия по защите деревянных конструкций от жука-точильщика.

«Благодаря этой кропотливой работе музей-усадьба „Ясная Поляна“ и спустя столетие после своего открытия продолжает радушно принимать посетителей», — отмечает хранитель Дома Толстого Надежда Переверзева.