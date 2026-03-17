Дом Толстого в Ясной Поляне будет закрыт на неделю

С 6 по 13 апреля его будут готовить к летнему сезону.

Фото музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приостанавливает экскурсии в Доме Льва Толстого на неделю. Как сообщается в официальном телеграм-канале музея, главное здание усадьбы будет закрыто для проведения сезонных и профилактических работ.

В этот период для посетителей будут доступны альтернативные маршруты. Гости смогут отправиться на экскурсию «Заповедник — Флигель Кузминских» или самостоятельно прогуляться по территории заповедника. Также продолжает работу выставка «Лесков — писатель будущего» в Доме Волконского, которую можно осмотреть как в составе экскурсионной группы, так и без неё.

Сотрудники музея проведут комплексное обслуживание мемориального здания: запланирована влажная уборка, обеспыливание поверхностей и музейных предметов, мытье окон и традиционная сезонная замена рам. Кроме того, будут проведены обязательные профилактические мероприятия по защите деревянных конструкций от жука-точильщика.

«Благодаря этой кропотливой работе музей-усадьба „Ясная Поляна“ и спустя столетие после своего открытия продолжает радушно принимать посетителей», — отмечает хранитель Дома Толстого Надежда Переверзева.

сегодня, в 14:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ясная Поляна
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
Жизнь Тулы и области
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
сегодня, в 09:35, 76 3660 -20
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
сегодня, в 07:00, 63 1066 3
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Жизнь Тулы и области
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
сегодня, в 10:20, 55 3977 11
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
Дежурная часть
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
сегодня, в 09:06, 27 2037 2

Полковник Александр Бабаков возглавил управление гражданской обороны в тульском МЧС
Полковник Александр Бабаков возглавил управление гражданской обороны в тульском МЧС

