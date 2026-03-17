  Полковник Александр Бабаков возглавил управление гражданской обороны в тульском МЧС
Полковник Александр Бабаков возглавил управление гражданской обороны в тульском МЧС

Соответствующий приказ подписал министр МЧС РФ Александр Куренков.

Новым заместителем начальника ГУ МЧС России по Тульской области (по гражданской обороне) назначен полковник Александр Бабаков.

Александр Бабаков — профессионал с богатым опытом ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Он работал на месте наводнения в Крымске, тушил лесные пожары в Волгоградской области и лесо-торфяные пожары в Подмосковье. В разные годы руководил работами по организации переправы при обрушении моста под Смоленском, устранял последствия урагана и схода вагонов в Тульской области.

В последнее время полковник Бабаков активно занимался вопросами оказания помощи гражданам: участвовал в организации приема вынужденных переселенцев из приграничных регионов и новых территорий (ДНР, ЛНР, Курской, Белгородской областей), а также обеспечивал доставку гуманитарной помощи в Оренбургскую и Курскую области.

Заслуги Александра Бабакова отмечены медалями МЧС России «За отвагу на пожаре», «За отличие в службе» и знаком отличия «За заслуги».

сегодня, в 13:40 +1
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
Жизнь Тулы и области
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
сегодня, в 09:35, 76 3660 -20
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
сегодня, в 07:00, 63 1066 3
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Жизнь Тулы и области
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
сегодня, в 10:20, 55 3977 11
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
Дежурная часть
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
сегодня, в 09:06, 27 2037 2

