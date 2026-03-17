Полковник Александр Бабаков возглавил управление гражданской обороны в тульском МЧС

Новым заместителем начальника ГУ МЧС России по Тульской области (по гражданской обороне) назначен полковник Александр Бабаков.

Александр Бабаков — профессионал с богатым опытом ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Он работал на месте наводнения в Крымске, тушил лесные пожары в Волгоградской области и лесо-торфяные пожары в Подмосковье. В разные годы руководил работами по организации переправы при обрушении моста под Смоленском, устранял последствия урагана и схода вагонов в Тульской области.

В последнее время полковник Бабаков активно занимался вопросами оказания помощи гражданам: участвовал в организации приема вынужденных переселенцев из приграничных регионов и новых территорий (ДНР, ЛНР, Курской, Белгородской областей), а также обеспечивал доставку гуманитарной помощи в Оренбургскую и Курскую области.

Заслуги Александра Бабакова отмечены медалями МЧС России «За отвагу на пожаре», «За отличие в службе» и знаком отличия «За заслуги».