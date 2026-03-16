  Миляев сообщил о новом руководителе регионального центра «Герой 71»
Миляев сообщил о новом руководителе регионального Центра «Герой 71»

Его возглавит Ольга Гремякова. Ранее она занимала должность зампреда правительства Тульской области.

Миляев сообщил о новом руководителе регионального Центра «Герой 71»
Фото правительства Тульской области.

На оперативном совещании в тульском правительстве губернатор Дмитрий Миляев заявил о новых кадровых решениях. Ольга Петровна Гремякова, ранее занимавшая должность заместителя председателя правительства, теперь возглавит региональный Центр «Герой 71».

Дмитрий Миляев рассказал, что Ольга Гремякова 20 лет отработала в органах исполнительной власти и теперь переходит на другую работу.

«Учитывая опыт, умение выстраивать эффективное взаимодействие между различными структурами для достижения нужного результата, внимательное отношение, чуткое, я бы сказал, отношение к людям. Она возглавит Центр „Герой 71“. От качественного оперативного взаимодействия глав администраций, сотрудников военкомата, Фонда Защитники Отечества, Социального фонда, Центра «Герой 71» зависит благополучие семей военнослужащих, ветеранов СВО, членов их семей», — сказал губернатор.

Губернатор выразил уверенность, что приход Ольги Петровны в эту структуру привнесёт ещё больше системности и ещё больше чуткости. 

Гремякова поблагодарила губернатора за доверие.

«Понимаю, что на сегодняшний день поддержка и сопровождение самих участников специальной военной операции, членов их семей, детей, — здесь тоже большое поле для работы», — сказала Ольга Гремякова.

Дмитрий Миляев напомнил всем участникам совещания, что все вопросы, которые поступают в центр, должны решаться сообща.

 

сегодня, в 13:11
Погода в Туле 16 марта: солнечно и до + 5 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 марта: солнечно и до + 5 градусов
сегодня, в 07:00, 99 1027 4
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
сегодня, в 13:56, 37 667 -8
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
Жизнь Тулы и области
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
сегодня, в 12:11, 26 2154 -18
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином
Дежурная часть
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином
сегодня, в 10:26, 20 1865 0

Миляев потребовал от чиновников отчитаться по каждой протекающей кровле в Тульской области
Миляев потребовал от чиновников отчитаться по каждой протекающей кровле в Тульской области
В Тульской области 750 предприятий помогают оплачивать отдых детей сотрудников
В Тульской области 750 предприятий помогают оплачивать отдых детей сотрудников

