Миляев сообщил о новом руководителе регионального Центра «Герой 71»

На оперативном совещании в тульском правительстве губернатор Дмитрий Миляев заявил о новых кадровых решениях. Ольга Петровна Гремякова, ранее занимавшая должность заместителя председателя правительства, теперь возглавит региональный Центр «Герой 71».

Дмитрий Миляев рассказал, что Ольга Гремякова 20 лет отработала в органах исполнительной власти и теперь переходит на другую работу.

«Учитывая опыт, умение выстраивать эффективное взаимодействие между различными структурами для достижения нужного результата, внимательное отношение, чуткое, я бы сказал, отношение к людям. Она возглавит Центр „Герой 71“. От качественного оперативного взаимодействия глав администраций, сотрудников военкомата, Фонда Защитники Отечества, Социального фонда, Центра «Герой 71» зависит благополучие семей военнослужащих, ветеранов СВО, членов их семей», — сказал губернатор.

Губернатор выразил уверенность, что приход Ольги Петровны в эту структуру привнесёт ещё больше системности и ещё больше чуткости.

Гремякова поблагодарила губернатора за доверие.

«Понимаю, что на сегодняшний день поддержка и сопровождение самих участников специальной военной операции, членов их семей, детей, — здесь тоже большое поле для работы», — сказала Ольга Гремякова.

Дмитрий Миляев напомнил всем участникам совещания, что все вопросы, которые поступают в центр, должны решаться сообща.