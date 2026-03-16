  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области

На оперативном совещании в правительстве он призвал к ответу министра транспорта и дорожного хозяйства.

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня после своей поездки за рулем по тульским улицам губернатор посвятил теме ям на дорогах солидную часть оперативного совещания.

Напомним, недавно Myslo по предложению читателей отправился в танковый рейд, чтобы увидеть своими глазами, насколько сильно зима испортила дороги. Почитать материал можно по ссылке

Кроме того, на оперативном совещании в «белом доме» губернатор потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства «отчитаться за каждую яму». Особое внимание — участкам дорог, на которые жаловались больше всего. 

16 марта на совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская выступила с докладом, привела цифры, рассказала о планах.

По ее словам, в Тульской области 10 муниципалитетов будут латать ямы литым асфальтом. К примеру, в Туле литым асфальтом собираются отремонтировать 11 301 кв. м дорог, горячим асфальтом — более 57 000. В Новомосковске литым асфальтом запланировано отремонтировать более 2000 кв. м дорог, горячим асфальтом — более 7000. При этом в Туле к работам приступили 25 февраля, в Новомосковске — 2 марта, в Донском — 12 марта.

«Учитывая погодные условия и необходимость проведения ямочного ремонта, основная часть асфальтобетонных заводов в регионе будет запущена досрочно с 1 апреля», — заключила министр.

Губернатор возмутился: «А что мешает раньше-то их запустить?» Министр ответила, что для работы горячим асфальтом нужны определенные погодные условия. А соответствующая среднесуточная температура воздуха в регионе планируется только 10 апреля. Ямы начнут латать частично с 1 апреля, в плановом порядке — до 10 апреля. 

«Сейчас на литой асфальт у нас работает три завода, — сказала Воскресенская. — И они как раз отпускают асфальт вот этим 10 муниципальным образованиям, в том числе и по региональным дорогам. Наши заводы по „Автодору“ уже готовы, их запустят по команде. Пока грунт неустойчив, и горячим асфальтом работать нельзя». 

Миляев потребовал ускориться с ремонтом, министр ссылалась на погодные условия и прогнозы, объяснила: сейчас в полную силу латать ямы не время, в ближайщее время они будут только расти. 

«Ямы будут ещё только образовываться, увеличиваться. Ямочность будет ещё. Надо правде в глаза смотреть. У нас только начало», — сказала Воскресенская.

«А что с муниципалитетами, где еще не заключены контракты на материалы и работы по ямочному ремонту? — спросил Миляев. — Почему одни муниципалитеты уже заключили контракты, а другие нет? У них что, прогнозы погоды другие?»

Губернатор отметил, что сроки необходимо соблюдать: «К началу сезона мы с вами должны быть готовы начинать работать». Он поручил придерживаться даты 1 апреля и начать масштабные работы не позднее этого числа. И чтобы муниципальные контракты были заключены в указанные сроки.

«Задача понятна? Раз сейчас нет возможности работать горячим асфальтом, значит, пусть Светлана Юрьевна литой асфальт ищет для других муниципалитетов, которые не работают. Но сидеть до мая вот в этих ямах, которые ещё и будут расти, это история плохая. Поэтому по всем этим адресам отдельный отчёт на следующее оперативное совещание предоставляйте».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:56 −8
Другие статьи по темам
Событие
дороги асфальт
Место
Тульская область
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За паводком в Тульской области следят с помощью камер
За паводком в Тульской области следят с помощью камер
Миляев потребовал от чиновников отчитаться по каждой протекающей кровле в Тульской области
Миляев потребовал от чиновников отчитаться по каждой протекающей кровле в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.