Миляев потребовал от чиновников отчитаться по каждой протекающей кровле в Тульской области

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на совещании затронул вопросы состояния крыш многоквартирных домов и устранения проблем с протекающими кровлями.

В ситуационном центре доложили, что за прошедшую неделю поступило 273 обращения по поводу протечек крыш, наибольшая активность отмечалась в Богородицком районе, в Ефремове и Узловой. Конкретные адреса включают улицу Урицкого, дом № 23 в Богородице, улицу Молодежную, дом № 7 в Ефремове, улицы Заводскую и Горняцкую в Узловой.

Кроме того, проблемы с кровлями возникли в Туле на улице Чаплыгина и в поселке Первомайском.

Дмитрий Миляев уточнил ситуацию относительно ранее зафиксированных обращений, отметив необходимость контроля за устранением выявленных нарушений.

«Все-таки возвращаясь к тем обращениям, которые были не на прошедшей неделе, а на позапрошлой. Вы говорите, что они все отработаны. То есть вы хотите сказать, что кровлю везде залатали?» — спросил глава региона.

В ситуационном центре отметили, что снег с кровель очистили и в проработку взяли адреса для дальнейшего ремонта по графику. А снег везде убрали, во всех местах концентрации обращений.

«Шуметь не буду, но тем не менее. Вот, возвращаемся назад и находим те адреса с кровлями, которые были указаны Как адреса с наибольшим количеством поступивших обращений. Хочу знать, что с этими кровлями сегодня делают главы или управляющие компании. Мы точно должны понимать, как мы это отрабатываем», — подчеркнул глава региона.