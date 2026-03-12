Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ

Жители Тулы находят в своих почтовых ящиках фейковые квитанции на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению с применением повышающего коэффициента. В среднем, сумма одной «платёжки» составляет около 3000 рублей.

Данные потребителя и поставщика коммунального ресурса на листовке отсутствуют – есть лишь эмблема некой «Метрологической службы». Напомним, подобные квитанции поступают к тулякам не первый раз. Они не являются официальным документом и производить оплату по указанным в них реквизитам не рекомендуется – ваши деньги уйдут к мошенникам.