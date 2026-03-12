  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам снова прислали фейковые квитанции за ЖКУ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ

Аферисты выставляют счета от имени некой «Метрологической службы».

Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ

Жители Тулы находят в своих почтовых ящиках фейковые квитанции на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению с применением повышающего коэффициента. В среднем, сумма одной «платёжки» составляет около 3000 рублей.

Данные потребителя и поставщика коммунального ресурса на листовке отсутствуют – есть лишь эмблема некой «Метрологической службы». Напомним, подобные квитанции поступают к тулякам не первый раз. Они не являются официальным документом и производить оплату по указанным в них реквизитам не рекомендуется – ваши деньги уйдут к мошенникам.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
фейк обман фальшивые квитанции мошенники
Место
Тула
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 95 800 6
Где в Туле 13 марта не будет света
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 13 марта не будет света
вчера, в 22:00, 68 1763 1
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
Жизнь Тулы и области
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
вчера, в 12:42, 119 2879 -34
«Уже месяц бегают, все злые»: жители Воловского района просят спасти их от разъяренных бездомных собак
Жизнь Тулы и области
«Уже месяц бегают, все злые»: жители Воловского района просят спасти их от разъяренных бездомных собак
вчера, в 13:54, 56 1863 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском ребенку-инвалиду не выдали лекарства: Бастрыкин поручил возбудить дело
В Донском ребенку-инвалиду не выдали лекарства: Бастрыкин поручил возбудить дело
Присяжные признали тульского экс-сенатора Савельева заказчиком убийства своего партнера
Присяжные признали тульского экс-сенатора Савельева заказчиком убийства своего партнера

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.