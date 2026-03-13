Присяжные признали тульского экс-сенатора Савельева заказчиком убийства своего партнера

Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт, сочтя доказанной версию следствия о подготовке политиком убийства своего делового партнера Сергея Ионова.

Вместе с экс-сенатором на скамье подсудимых находился трижды судимый Сергей Дюков (известный как Дюк), который, по версии обвинения, выполнял роль посредника при поиске киллера. Сам Савельев вину не признал, настаивая на том, что убийство его знакомый мог организовать по собственной инициативе.

Как следует из материалов дела, поводом для преступления стали многолетние разногласия в бизнесе Савельева и Ионова. Дмитрий Савельев через доверенное лицо владел 40% долей в компании «Оптомониторинг», которой руководил Ионов. По данным следствия, сенатор вложил в дело 50–60 млн рублей, но обещанных многомиллиардных контрактов гендиректор не принес. Савельев потребовал от партнера либо равного участия в расходах, либо безвозмездной передачи доли, - пишет "Коммерсантъ" из зала суда. Ситуация обострилась после того, как Ионов инициировал уголовное дело о растрате командировочных в отношении директора, а тот, в свою очередь, начал писать жалобы в Совет Федерации, СКР и администрацию президента, обвиняя сенатора в незаконной предпринимательской деятельности.

Именно в этот момент, как полагает обвинение, у Савельева возник умысел на убийство партнера.

Убийство планировалось совершить в колонии №2 Калужской области, где Ионов отбывал двухлетний срок за растрату. Для реализации плана сенатор, по версии следствия, обратился к своему знакомому, ветерану-«афганцу» Юрию Нефедову. Тот привлек своего троюродного брата Сергея Дюкова, который через цепочку знакомых вышел на бывшего сотрудника ФСИН Сергея Пестунова. Пестунов, однако, сразу же сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ.

Согласно материалам дела, на организацию убийства Нефедов получил от сенатора 100 тысяч долларов. Исполнителям была обещана половина этой суммы. Дюков взял аванс в 5 тысяч долларов и передал их экс-надзирателю.

16 марта 2024 года Пестунов отчитался перед Нефедовым о выполненном «заказе», предъявив поддельное фото справки о смерти Ионова. При передачи оставшейся части гонорара все фигуранты были задержаны.

Обсуждение последствий вердикта и запрос прокуратуры о сроках наказания ожидаются 30 марта. Фигурантам грозит от 8 до 10 лет лишения свободы по статье об организации приготовления к убийству.