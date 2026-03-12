В Донском ребенку-инвалиду не выдали лекарства: Бастрыкин поручил возбудить дело

Фото из архива Myslo

Председатель СК России Александр Бастрыки поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Донском.

К главе Следственного Комитета в его приёмную «ВКонтакте» обратился житель Донского по вопросу нарушения прав его 13-летнего сына-инвалида. Мальчику, страдающему сахарным диабетом, не предоставили необходимые лекарства. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Тульской области организована проверка. Александр Бастрыкин дал указание главному тульскому следователю Владимиру Усову возбудить уголовное дело и доложить о результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.