Молодежный центр представил Тульскую область в штаб-квартире РГО

В Русском географическом обществе состоялось культурно-просветительское мероприятие, посвященное Дню Тульской области.

Молодежный центр представил Тульскую область в штаб-квартире РГО

Это событие стало не просто формальным поводом для встречи, а настоящим погружением в историю, традиции и колорит одного из самых самобытных регионов Центральной России.

Гости мероприятия, среди которых были члены РГО, партнеры, молодежные активисты и все неравнодушные к изучению родной страны, смогли совершить виртуальное путешествие в Тульский край, не покидая столицы. К слову сказать, за данным действием наблюдала вся страна, так как все происходило в режиме онлайн и транслировалось на все регионы.

Молодежный центр Русского географического общества Тульской области совместно с организаторами поставили задачу не только рассказать о географии региона, но и дать прочувствовать его уникальный дух через интерактив и творчество.

4.jpg

Мероприятие открыл руководитель Тульского отделения МЦ РГО Игорь Крюков. Он рассказал о создании Тульского отделения Молодежного центра Русского географического общества и о его работе.

Спикер отметил, что даже простые прогулки недалеко от дома изменяют каждого человека, развивая в нем любовь к активному времяпрепровождению.

Также Игорь Крюков на своем собственном примере и при помощи своих книг и статей, таких как «Путь деревенского парня от Антарктиды до Северного полюса» и «Как покорить Эверест обычному человеку», рассказал, как любой человек может достигать, казалось бы, недостигаемых точек нашей Земли, а, самое главное, как находить интересные места рядом с домом.

Особый интерес у аудитории вызвала природная локация в Тульской области, которая имеется в распоряжении МЦ РГО ТО. Она располагается в Ефремовском районе села Вязово и называется «Турбаза» для православных. Вся архитектура зданий там выполнена в корабельной тематике, а каменный храм-корабль с парусом, на сегодняшний день, является единственным в мире. И все это находится среди «альпийских» холмов, русских лесов и водопадов, где можно проводить всеразличные интересные мероприятия или просто приехать и отдохнуть с родителями. И все это абсолютно бесплатно.

5.jpg

После чего наши ребята из МКОУ СШ № 17: Виктор Афанасьев, Варвара Богачева, Злата Акимова, Даниил Романов, Мария Сапронова, Татьяна Канищева, Виталина Горбунова, а также заместитель руководителя МЦ РГО Наталья Богачева и Анна Филичева рассказали об интересных уникальных местах нашего региона, таких как Куликово поле, Тульский кремль, Музей самоваров, Конь-камень и других уникальных, исторических, географических и природных локациях нашей региона, ничего не упустив.

Далее у собравшихся проверили знания о Тульском крае, проведя интереснейшую тематическую викторину, в которой участвовала, по сути, вся страна. Игра прошла в оживленном режиме. Гости с азартом отвечали на вопросы и открывали для себя новые факты о нашем регионе. Призами для победителей были сладкие гостинцы, а также книги Игоря Крюкова. 

6.jpg

Заместитель руководителя МЦ РГО и руководитель поискового отряда «Звезда» Андрей Кожаев поделился с гостями встречи подробностями работы юных исследователей в Тульской области. Основной темой обсуждения стало участие молодежи в экспедициях на места кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, при помощи которых ребята узнают о героизме наших прославленных предков. Особенным моментом мероприятия стал показ документального фильма про «смертный медальон». Он погрузил зрителей в атмосферу поисковой работы и раскрыл трагические судьбы солдат через историю их личных медальонов.

Кульминацией вечера стал практический мастер-класс, который провела Наталья Богачева, посвященный одному из древнейших народных промыслов России — филимоновской игрушке. Это уникальное явление русской культуры, которое зародилось в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области.

2.jpg

Каждый желающий смог попробовать себя в роли народного мастера. В тишине и сосредоточенности гости расписывали глиняные заготовки, создавая свои уникальные сувениры. Готовые игрушки стали для участников личным памятником о проведенном вечере.

День Тульской области в штаб-квартире РГО еще раз доказал, что Русское географическое общество остается площадкой, где наука встречается с культурой и активным здоровым образом жизни.

Гости покидали зал с новыми знаниями, собственноручно расписанными игрушками и подарками. Но главное, что унесли с собой участники, — это ощущение гордости за культурное богатство России и желание узнавать о ее регионах больше. Подобные мероприятия Молодежного центра Русского географического общества Тульской области способствуют тому, что любовь к родному краю и интерес к большой стране становятся неотъемлемой частью жизни современного общества. 

сегодня, в 08:15 0
