В Тульской области начался приём заявок в «Школу фермеров»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стартовал прием заявок на весенне-летний поток «Школы фермеров». Этот проект реализуется на базе Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова. Выпускниками стали уже 135 фермеров.

Программа поможет освоить различные навыки: от бизнес-планирования и юридических тонкостей до продвижения продукции. Среди новых направлений — агродроны в сельском хозяйстве, ягодоводство и питомниководство. Лекции проходят дистанционно, а практика — на ведущих сельхозпредприятиях региона. Обучение длится 2,5 месяца, старт — 22 апреля.

К участию приглашаются главы фермерских хозяйств и начинающие предприниматели со средним профессиональным или высшим образованием (в том числе студенты). Участники СВО и члены их семей принимаются без конкурса — при подаче заявки нужно отметить этот статус галочкой.

Для участия нужно заполнить заявку здесь, затем отправить на почту spo.shk@tularegion.ru дату подачи заявки, ФИО, телефон, а также эссе, презентацию или видеоролик о вашем проекте в свободной форме.

После этого необходимо лично принести копии паспорта, документа об образовании, СНИЛС, справку об участии в СВО (для подтверждения статуса) и согласие на обработку данных по адресу: ул. Оборонная, 93, корп. 1, кабинет 2. Телефон для справок: 8 (4872) 37-07-93.