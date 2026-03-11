  1. Моя Слобода
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси

Новые правила вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
Фото Алексея Пирязева.

Теперь легковые автомобили, используемые в качестве такси, должны входить в специальный перечень Минпромторга. Пока в списке значатся марки Lada, Sollers, Evolute, Voyah, Moskvič и UMO.

Автомобили бренда Haval временно исключены из перечня, однако правительство рассматривает возможность включить туда модели Haval Jolion, F7 и F7X. 

«Мы внимательно следим за обновлением перечня Минпромторга. Как только нормативная база для включения автомобилей Haval будет окончательно утверждена на федеральном уровне, эти модели сразу же станут доступны для использования в такси на территории Тульской области», — отметил директор департамента транспорта регионального министерства Евгений Ташлыков.

Тем водителям, чьи автомобили не включены в новый список, есть переходный период: транспорт, внесенный в реестр до 1 марта, может использоваться до момента его исключения самим владельцем или уполномоченным органом.

Порядок получения разрешений остался прежним. Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней. Подать документы можно через портал «Госуслуги», МФЦ или почтой. 

Самозанятым нужно приложить справку об отсутствии судимости и копию договора со службой заказа такси. 

сегодня, в 11:24
