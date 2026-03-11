  1. Моя Слобода
Туляки пожаловались на банки почти 200 раз в 2025 году

Чаще всего граждан вводили в заблуждение при заключении кредитных договоров.

Фото freepik.com.

Финансовые услуги становятся всё большей проблемой для потребителей. В 2025 году жители Тульской области направили 277 жалоб на банки, МФО и страховщиков, что на треть больше, чем в предыдущем году (185 обращений). Банковская сфера лидирует по числу претензий — 198 (71%).

Чаще всего туляки жаловались на введение в заблуждение при заключении кредитных договоров, на навязывание дополнительных платных услуг банками, на нарушение права досрочного расторжения договора страхования, на нарушение банками порядка рассмотрения претензий.

«Финансовым организациям объявлено 83 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Помимо того, 82 обращения (30%) направлены по подведомственности рассмотрения в отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка России по ЦФО», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

