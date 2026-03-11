В Тульской области количество жалоб на услуги связи растет третий год подряд

За последние три года заметно увеличился поток обращений граждан на плохую связь, рассказали в Роспотребнадзоре по Тульской области.
Если в 2023 году зафиксирован показатель в 238 обращений, то в 2024-м этот показатель составил уже 350 (рост на 47%), а в 2025 году достиг максимальных значений — 421 жалоба (рост на 20%).
Наиболее распространенными причинами недовольства остаются повышение тарифов, подключение дополнительных платных сервисов без ведома пользователей, отсутствие перерасчета за плохую работу мобильной связи, долгое решение технических проблем и нарушение условий договора.
Среди компаний-лидеров по количеству поступивших жалоб выделяются:
- Ростелеком (32%, 134 обращения)
- Почта России (20%, 87 обращений)
- МТС (16%, 69 обращений)
- Мегафон (14%, 57 обращений)
- Теле2 (9%, 37 обращений)
- Билайн (9%, 37 обращений)
По фактам ненадлежащего качества услуг связи 80 обращений (19%) направлены по подведомственности рассмотрения в Управление Роскомнадзора по ЦФО.
«Изложенные заявителями доводы послужили основанием для объявления контролируемым лицам 83 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, привлечения ПАО „Ростелеком“ к административной ответственности», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.