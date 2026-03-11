  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области количество жалоб на услуги связи растет третий год подряд - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области количество жалоб на услуги связи растет третий год подряд

Число обращений увеличилась на 77%.

В Тульской области количество жалоб на услуги связи растет третий год подряд

За последние три года заметно увеличился поток обращений граждан на плохую связь, рассказали в Роспотребнадзоре по Тульской области. 

Если в 2023 году зафиксирован показатель в 238 обращений, то в 2024-м этот показатель составил уже 350 (рост на 47%), а в 2025 году достиг максимальных значений — 421 жалоба (рост на 20%).

Наиболее распространенными причинами недовольства остаются повышение тарифов, подключение дополнительных платных сервисов без ведома пользователей, отсутствие перерасчета за плохую работу мобильной связи, долгое решение технических проблем и нарушение условий договора.

Среди компаний-лидеров по количеству поступивших жалоб выделяются:

  • Ростелеком (32%, 134 обращения)
  • Почта России (20%, 87 обращений)
  • МТС (16%, 69 обращений)
  • Мегафон (14%, 57 обращений)
  • Теле2 (9%, 37 обращений)
  • Билайн (9%, 37 обращений)

По фактам ненадлежащего качества услуг связи 80 обращений (19%) направлены по подведомственности рассмотрения в Управление Роскомнадзора по ЦФО.

«Изложенные заявителями доводы послужили основанием для объявления контролируемым лицам 83 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, привлечения ПАО „Ростелеком“ к административной ответственности», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
жалобы мобильная связь
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
сегодня, в 07:00, 46 805 3
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 42 2450 9
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
вчера, в 11:04, 92 3457 -11
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
вчера, в 21:28, 40 3125 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Представители «Оргсинтеза» посетили Совет Федерации и Государственную Думу
Представители «Оргсинтеза» посетили Совет Федерации и Государственную Думу

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.