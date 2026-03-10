Туляки могут бесплатно сдать экспресс-тест на гепатит С и сделать эластометрию печени

Фото минздрава Тульской области.

В рамках Всероссийской акции по профилактике гепатита С с 10 по 13 марта любой желающий сможет абсолютно бесплатно и анонимно сдать тест в Тульском областном гепатологическом центре.

Прийти можно с 8.00 до 15.00. Результаты теста будут известны через 10 минут после сдачи материала.

Адрес гепатологического центра: Тула, улица Набережная Дрейера, 14.

Дополнительно, 13 марта с 13.00 до 16.00, посетители смогут пройти исследование эластометрии печени, но для этого необходимо записаться заранее по номеру телефона: 8 (4872) 47-24-39.

Специалисты напоминают, что хронический гепатит С поражает печень, вызывая необратимые последствия для организма. Инфекция передается через контакт с кровью инфицированного человека или проникновение вируса на слизистую оболочку здорового. Часто болезнь развивается незаметно и проявляется симптомами только на поздних стадиях.

Акция организована в рамках Недели по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С, объявленной Минздравом России с 9 по 15 марта 2026 года.