Тульских владельцев старинных зданий призвали следить за фасадами и крышами после таяния снега

В связи с быстрым таянием снега инспекция Тульской области по госохране объектов культурного наследия обращается к собственникам и пользователям исторических зданий с просьбой уделить повышенное внимание состоянию фасадов и крыш зданий.
В частности:
- карнизам и кровельным материалам;
- внешней отделке фасадов и декоративных элементов;
- оконным и дверным проемам.
Своевременное выявление трещин, протечек и деформаций поможет предотвратить разрушение памятника архитектуры.
«При обнаружении повреждений или признаков ослабления конструкций просьба незамедлительно принять меры по их устранению и предотвращению разрушений и обратиться за консультацией в инспекцию тульской области по государственной охране объектов культурного наследия», — отметили в ведомстве.