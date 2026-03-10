  1. Моя Слобода
Тульских владельцев старинных зданий призвали следить за фасадами и крышами после таяния снега

За консультацией можно обратиться в инспекцию по госохране объектов культурного наследия.

Тульских владельцев старинных зданий призвали следить за фасадами и крышами после таяния снега
Фото Алексея Пирязева.

В связи с быстрым таянием снега инспекция Тульской области по госохране объектов культурного наследия обращается к собственникам и пользователям исторических зданий с просьбой уделить повышенное внимание состоянию фасадов и крыш зданий.

В частности:

  • карнизам и кровельным материалам;
  • внешней отделке фасадов и декоративных элементов;
  • оконным и дверным проемам.

Своевременное выявление трещин, протечек и деформаций поможет предотвратить разрушение памятника архитектуры.

«При обнаружении повреждений или признаков ослабления конструкций просьба незамедлительно принять меры по их устранению и предотвращению разрушений и обратиться за консультацией в инспекцию тульской области по государственной охране объектов культурного наследия», — отметили в ведомстве. 

Фотограф:
сегодня, в 17:20 0
