Тульских владельцев старинных зданий призвали следить за фасадами и крышами после таяния снега

За консультацией можно обратиться в инспекцию по госохране объектов культурного наследия.

Фото Алексея Пирязева.

В связи с быстрым таянием снега инспекция Тульской области по госохране объектов культурного наследия обращается к собственникам и пользователям исторических зданий с просьбой уделить повышенное внимание состоянию фасадов и крыш зданий.

В частности:

карнизам и кровельным материалам;

внешней отделке фасадов и декоративных элементов;

оконным и дверным проемам.

Своевременное выявление трещин, протечек и деформаций поможет предотвратить разрушение памятника архитектуры.

«При обнаружении повреждений или признаков ослабления конструкций просьба незамедлительно принять меры по их устранению и предотвращению разрушений и обратиться за консультацией в инспекцию тульской области по государственной охране объектов культурного наследия», — отметили в ведомстве.