  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель BMW решил, что спешит больше скорой - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель BMW решил, что спешит больше скорой

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле водитель BMW решил, что спешит больше скорой

Иван прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на повороте с ул. Гастелло на ул. Металлургов в Туле. На записи видно, как водитель BMW нарушил ПДД, повернув направо не из соответствующего крайнего положения.

Отметим, что на светофоре горел красный, а иномарка объехала других ожидающих разрешающий сигнал автомобилистов, в том числе скорую.  

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На выезде из Тулы нарушитель на внедорожнике едва не влетел в автобус
Дежурная часть
На выезде из Тулы нарушитель на внедорожнике едва не влетел в автобус
вчера, в 20:19, 28 1615 2
На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя
Дежурная часть
На ул. Кирова встретили очень спешащего водителя
вчера, в 14:24, 5 1492 2
Под Тулой водитель пошел на опасный обгон в запрещенном месте
Дежурная часть
Под Тулой водитель пошел на опасный обгон в запрещенном месте
8 марта, в 20:01, 16 1800 0
В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах
Дежурная часть
В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах
8 марта, в 15:10, 5 1482 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 127 1294 4
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 62 2058 -10
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 46 1581 -15
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
Жизнь Тулы и области
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
сегодня, в 10:40, 33 1550 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки могут бесплатно сдать экспресс-тест на гепатит С и сделать эластометрию печени
Туляки могут бесплатно сдать экспресс-тест на гепатит С и сделать эластометрию печени
Тульский гимнаст Ефим Каптур взял золото всероссийского турнира
Тульский гимнаст Ефим Каптур взял золото всероссийского турнира

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.