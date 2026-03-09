За три года Тула поднялась в рейтинге качества транспорта с 46 на 38 место

Фото из архива Myslo

Эксперты сравнили 100 городов, оценивая их по множеству параметров: от количества маршрутов и состояния путей до доступности транспорта для жителей частного сектора и количества камер.

Тула в рейтинге поднялась с 46-го на 38-е место. За что а что эксперты повысили оценку Туле? Активисты сообщества «Urban by Tram - Tula» назвали следующие причины:

Внедрение входа во все двери в муниципальном транспорте.

Закупка нового подвижного состава.

Запуск новых автобусных маршрутов.

Экономичность месячного проездного (1800 рублей).

Ежегодный ремонт трамвайных путей.

Первая «десятка» рейтинга выглядит следующим образом:

Пермь (80,9 балла), Екатеринбург (76 баллов), Новокузнецк (75,6 балла), Нижний Новгород (74,2 балла), Казань (73,4 балла), Челябинск (72,9 балла), Южно-Сахалинск (72,6 балла), Череповец (71,3 балла), Новосибирск (70,1 балла), Ижевск (70 баллов).

Общественный транспорт Москвы и Санкт-Петербурга оценивался «вне конкурса». Города федерального значения набрали 89,9 и 83,5 балла соответственно.