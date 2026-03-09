За три года Тула поднялась в рейтинге качества транспорта с 46 на 38 место

Эксперты сравнили 100 городов, оценивая их по множеству параметров: от количества маршрутов и состояния путей до доступности транспорта для жителей частного сектора и количества камер.
Тула в рейтинге поднялась с 46-го на 38-е место. За что а что эксперты повысили оценку Туле? Активисты сообщества «Urban by Tram - Tula» назвали следующие причины:
- Внедрение входа во все двери в муниципальном транспорте.
- Закупка нового подвижного состава.
- Запуск новых автобусных маршрутов.
- Экономичность месячного проездного (1800 рублей).
- Ежегодный ремонт трамвайных путей.
Первая «десятка» рейтинга выглядит следующим образом:
- Пермь (80,9 балла),
- Екатеринбург (76 баллов),
- Новокузнецк (75,6 балла),
- Нижний Новгород (74,2 балла),
- Казань (73,4 балла),
- Челябинск (72,9 балла),
- Южно-Сахалинск (72,6 балла),
- Череповец (71,3 балла),
- Новосибирск (70,1 балла),
- Ижевск (70 баллов).
Общественный транспорт Москвы и Санкт-Петербурга оценивался «вне конкурса». Города федерального значения набрали 89,9 и 83,5 балла соответственно.