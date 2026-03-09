  1. Моя Слобода
За три года Тула поднялась в рейтинге качества транспорта с 46 на 38 место

Центр компетенций SIMETRA опубликовал свежий рейтинг городов России по качеству общественного транспорта.

За три года Тула поднялась в рейтинге качества транспорта с 46 на 38 место
Фото из архива Myslo

Эксперты сравнили 100 городов, оценивая их по множеству параметров: от количества маршрутов и состояния путей до доступности транспорта для жителей частного сектора и количества камер.

Тула в рейтинге поднялась с 46-го на 38-е место. За что а что эксперты повысили оценку Туле? Активисты сообщества «Urban by Tram - Tula» назвали следующие причины:

  • Внедрение входа во все двери в муниципальном транспорте.
  • Закупка нового подвижного состава.
  • Запуск новых автобусных маршрутов.
  • Экономичность месячного проездного (1800 рублей).
  • Ежегодный ремонт трамвайных путей.

Первая «десятка» рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Пермь (80,9 балла),
  2. Екатеринбург (76 баллов),
  3. Новокузнецк (75,6 балла),
  4. Нижний Новгород (74,2 балла),
  5. Казань (73,4 балла),
  6. Челябинск (72,9 балла),
  7. Южно-Сахалинск (72,6 балла),
  8. Череповец (71,3 балла),
  9. Новосибирск (70,1 балла),
  10. Ижевск (70 баллов).

Общественный транспорт Москвы и Санкт-Петербурга оценивался «вне конкурса». Города федерального значения набрали 89,9 и 83,5 балла соответственно.

сегодня, в 18:40
