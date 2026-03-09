Тулячка Анастасия Власенко вошла в шестерку сильнейших гимнасток России

Фото из архива спортсменки.

Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 февраля по 6 марта.

Анастасия Власенко стала чемпионкой России в команде, серебряным призером в финале отдельных видов — наша спортсменка выступала с обручем, а также вошла в шестерку сильнейших гимнасток страны.

Анастасия Власенко родилась и выросла в Туле, до 12 лет выступала за сборную Тульской области. Анастасия — мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер турниров и чемпионатов, городских и областных кубков, всероссийских соревнований по художественной гимнастике, победитель международных соревнований в рамках Кубка России — 2023 (выступление с лентой). Бронзовый призер первенства ЦФО.

Первый тренер — Кира Альбертовна Захарова. Тренеры: Ляйсан Инсафовна Савицкая, Екатерина Григорьевна Дементьева, Кирилл Михайлович Баркан.