Тулячка Анастасия Власенко вошла в шестерку сильнейших гимнасток России

В Москве завершился Чемпионат России по художественной гимнастике.

Тулячка Анастасия Власенко вошла в шестерку сильнейших гимнасток России
Фото из архива спортсменки.

Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 февраля по 6 марта. 

Анастасия Власенко стала чемпионкой России в команде, серебряным призером в финале отдельных видов — наша спортсменка выступала с обручем, а также вошла в шестерку сильнейших гимнасток страны. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/05/db/c149-c7fa-4465-ae4b-cccaddfbdd46/f51a8285-a25e-4eb8-99f0-6df7c4810e0e.jpg

Анастасия Власенко родилась и выросла в Туле, до 12 лет выступала за сборную Тульской области. Анастасия — мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер турниров и чемпионатов, городских и областных кубков, всероссийских соревнований по художественной гимнастике, победитель международных соревнований в рамках Кубка России — 2023 (выступление с лентой). Бронзовый призер первенства ЦФО. 

настя.jpg

Первый тренер — Кира Альбертовна Захарова. Тренеры: Ляйсан Инсафовна Савицкая, Екатерина Григорьевна Дементьева, Кирилл Михайлович Баркан.

Интервью с Анастасией Власенко можно прочитать ЗДЕСЬ

Автор:
сегодня, в 18:27 +8
