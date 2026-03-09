  1. Моя Слобода
Тульский «Арсенал» со счётом 1:0 проиграл «Волге»

Матч состоялся на стадионе «Труд» в подмосковном Подольске.

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Стартовый состав туляков выглядел так: Цулая, Большаков, Ботака, Попов, Пенчиков, Рейес, Алинви, Гулиев, Брнович, Богданец, Игнатьев. На четвёртой минуте игры наш черногорский полузащитник схлопотал «горчичник». На 18-й минуте туляки забили, но судья отменил гол, сославшись на нарушение.

Спустя десять минут жёлтую карточку получил нападающий «Арсенала» Иван Игнатьев, а ещё через минуту арбитр показал сразу два «горчичника» наставнику туляков Дмитрию Гунько и удалил его с игры.

На этом череда неудач для туляков не закончилась – за три минуты до конца первого тайма судья удалил с поля Милоша Брновича, а затем – одного из игроков «Волги». На 46-й минуте вместо Богданца вышел Плотников. Ещё серия замен: Цараев вместо Алинви, Максимов вместо Игнатьева, Горбунов и Азявин сменили Попова и Рейеса.

На 69-й минуте ульяновцы забили в ворота туляков с пенальти. Арбитр добавил к основному времени пять минут. Итог – 1:0 в пользу ульяновского клуба.

сегодня, в 19:14 +1
