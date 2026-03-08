  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В страшном ДТП под Тулой погиб мужчина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В страшном ДТП под Тулой погиб мужчина

Также пострадали два человека. Среди них — четырехлетняя девочка.

В страшном ДТП под Тулой погиб мужчина

Ранее Myslo писал о ДТП, которое случилось недалеко от Щекино. В УГИБДД по Тульской области раскрыли подробности аварии.

В 13.00 на 216-м километре автодороги М-2 «Крым» 58-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом «Тонар», по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в ГАЗ, Chevrolet Aveo и Chery Tiggo.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель Chevrolet.

photo_2026-03-08_12-06-15 (2).jpg

Также пострадали водитель Chery и четырехлетняя пассажирка этого авто. Они доставлены в больницу. 

Обстоятельства выясняются.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
авария ДТП
Место
Тула
Прочее
погиб в ДТП
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
сегодня, в 07:30, 99 983 6
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
сегодня, в 08:00, 74 789 -6
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
сегодня, в 15:17, 41 1211 0
Сити-менеджер Илья Беспалов поздравил тулячек с 8 Марта песней: видео
Жизнь Тулы и области
Сити-менеджер Илья Беспалов поздравил тулячек с 8 Марта песней: видео
сегодня, в 12:15, 34 806 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Врач-педиатр тульской больницы получила служебное жилье
Врач-педиатр тульской больницы получила служебное жилье
На Тулу надвигается непогода
На Тулу надвигается непогода

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.