В страшном ДТП под Тулой погиб мужчина

Ранее Myslo писал о ДТП, которое случилось недалеко от Щекино. В УГИБДД по Тульской области раскрыли подробности аварии.

В 13.00 на 216-м километре автодороги М-2 «Крым» 58-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом «Тонар», по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в ГАЗ, Chevrolet Aveo и Chery Tiggo.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель Chevrolet.

Также пострадали водитель Chery и четырехлетняя пассажирка этого авто. Они доставлены в больницу.

Обстоятельства выясняются.