Владислав Галкин поздравил матерей и жен участников СВО с наступающим 8 Марта

Встреча состоялась 5 марта на базе отделения «Герой 71» в городе Киреевске.

В преддверии праздника глава администрации Киреевского района Владислав Галкин встретился с матерями и супругами участников СВО.

Он поздравил их с наступающим 8 Марта и подарил цветы в знак благодарности и уважения.

В неформальной обстановке за чашкой чая участники встречи поговорили о поддержке наших военнослужащих. Владислав Галкин подчеркнул, что женщины тоже совершают подвиг, поддерживая своих близких и веря в них каждый день.

Эти встречи напоминают: за каждым героем стоят семьи, которые заслуживают нашей поддержки и внимания.