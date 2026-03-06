  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Владислав Галкин поздравил матерей и жен участников СВО с наступающим 8 Марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Владислав Галкин поздравил матерей и жен участников СВО с наступающим 8 Марта

Встреча состоялась 5 марта на базе отделения «Герой 71» в городе Киреевске.

Владислав Галкин поздравил матерей и жен участников СВО с наступающим 8 Марта

В преддверии праздника глава администрации Киреевского района Владислав Галкин встретился с матерями и супругами участников СВО.

Он поздравил их с наступающим 8 Марта и подарил цветы в знак благодарности и уважения.

В неформальной обстановке за чашкой чая участники встречи поговорили о поддержке наших военнослужащих. Владислав Галкин подчеркнул, что женщины тоже совершают подвиг, поддерживая своих близких и веря в них каждый день. 

Эти встречи напоминают: за каждым героем стоят семьи, которые заслуживают нашей поддержки и внимания.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:09
Другие статьи по темам
Люди
Владислав Галкин
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
сегодня, в 07:00, 154 1577 6
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
Жизнь Тулы и области
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
сегодня, в 11:10, 95 2018 -18
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
Жизнь Тулы и области
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
сегодня, в 10:00, 55 860 1
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
Жизнь Тулы и области
В Туле обрушилась часть старинной усадьбы на Октябрьской
сегодня, в 10:21, 30 2659 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском «Мисти Парке» прошла благотворительная акция «День Добра»
В тульском «Мисти Парке» прошла благотворительная акция «День Добра»
Как искусственный интеллект помогает тульским кардиологам спасать жизни
Как искусственный интеллект помогает тульским кардиологам спасать жизни

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.