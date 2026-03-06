Как искусственный интеллект помогает тульским кардиологам спасать жизни

В Тульской области ИИ анализирует риски инфаркта и инсульта и переводит медицину из «лечить последствия» в режим «предупреждать болезнь».

— Безусловно, важнейшим фактором, влияющим на качество жизни людей, было и остается их здоровье. Наша цель простая и понятная — это здоровое долголетие. Это значит не только лечить болезни, но и предупреждать их, — подчеркнул недавно губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Послании жителям региона.

Глава региона отметил, что цифровые технологии делают медицинскую помощь более доступной, точной и оперативной. Благодаря телемедицине ведущие областные кардиологи консультируют пациентов из сельских районов, а внедрение искусственного интеллекта для анализа здоровья пациентов стало «важным прорывом мирового уровня».

Сегодня ИИ — это не эксперимент, а рабочий инструмент врачей Тульского областного клинического кардиодиспансера.

От инфаркта — к контролю риска

Людмила Ивановна Масленникова сейчас пенсионерка, а раньше работала инженером-конструктором на заводе «Штамп». Наблюдается у кардиолога с 2013 года:

— Тогда меня отправили в областную больницу на стентирование. Несколько лет чувствовала себя хорошо. А потом опять начались проблемы. На скорой попала в Ваныкинскую больницу, а потом в столичный институт, где мне заменили клапан и сделали шунтирование. Перенесла два инфаркта, наблюдаюсь у кардиолога постоянно. Если бы не врачи, меня бы точно не было уже.

— Наверное, вы близко к сердцу все принимаете? Вот и не выдерживает оно?

— Да все нормальные люди близко к сердцу все принимают. Вот врачи кардиодиспансера, врачи в поликлинике, где я наблюдаюсь, тоже все близко к сердцу принимают. Когда бы я ни обратилась, всегда помогут. И записаться легко на прием, все четко и по времени, никаких очередей.

ИИ — помощник, но решение принимает врач

Прием вела Виктория Викторовна Жеребцова, кардиолог Тульского областного клинического кардиодиспансера:

— Я использую искусственный интеллект и считаю его хорошим инструментом в работе врачей поликлинического звена. Мы работаем в условиях ограниченного времени приема, когда надо быстро принимать решение по тактике лечения. Алгоритм анализирует все данные пациента: его анализы из базы, госпитализации в медучреждения, консультации узких специалистов. И на основании этих данных подсвечивает главные моменты, на которые надо обратить внимание, например если у пациента не достигнуты целевые значения по уровню холестерина и требуется корректировка лечения.

По словам Виктории Жеребцовой, ИИ предлагает варианты корректировки лечения, возможные препараты для этого, однако решение о назначении того или иного лекарства принимает врач.

— Но я негативно отношусь к тому, если пациенты сами используют нейронки для своего лечения. Если нет медобразования и понимания, как функционирует организм, как работают те или иные препараты, такая «консультация» может только навредить.

От реактивной медицины — к проактивной

Елена Сергеевна Дурнова, зам. главврача Тульского областного клинического кардиодиспансера по организации методической работы, рассказала, как ИИ помогает оценивать ситуацию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в регионе:

— Профилактика и предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В нашем диспансере в 2023 году создан ситуационный центр, который координирует работу всей кардиологической службы региона. Более 30 показателей эффективности ее работы отражены на 20 информационных панелях, которые видит вся Тульская область, в том числе и Ситуационный центр губернатора. Это показатели федерального проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который является составной частью нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Их постоянно мониторит не только минздрав региона, но и Минздрав страны. Также показатели отражают доступность медпомощи по профилю «кардиология»: как быстро можно записаться на прием, доступность лекарственного обеспечения, диспансерное наблюдение и проч.

По словам Елены Сергеевны, искусственный интеллект тульские медики используют с 2022 года:

— Сейчас ИИ используют все госучреждения минздрава Тульской области, в основном терапевты и кардиологи. «Система принятия врачебных решений» — это инструмент, который позволил перейти от реактивной модели медпомощи к проактивной. То есть мы не ждем, когда у пациента из группы риска случится инфаркт или инсульт, а работаем на снижение этих рисков.

Да, все люди разные, но алгоритмы ИИ позволяют выявлять пациентов высокой степени риска сердечных и сосудистых катастроф, очень высокого и экстремально высокого риска. И лечение, назначаемое врачом, отличается от степени риска.

Именно так в Тульской области реализуется задача, обозначенная губернатором: не только лечить болезни, но и предупреждать их, обеспечивая жителям региона здоровое и активное долголетие.