В тульском «Мисти Парке» прошла благотворительная акция «День Добра»

Пространство развлечений превратилось в территорию счастья для более чем 300 детей из социальных учреждений региона.

Фото Светланы Мулыкиной.

5 марта, тульский «Мисти Парк» в седьмой раз провел благотворительную акцию «День Добра». Праздник объединил сразу две даты календаря — День защитника Отечества и 8 Марта, поэтому сценарий организаторы построили на контрасте богатырской удали и весеннего тепла. Это позволило создать для ребят уникальную и добрую атмосферу.

«День Добра» — наш социальный проект, который мы реализуем уже третий год. Раз в месяц мы приглашаем ребят из детских домов и социальных центров, чтобы они бесплатно могли поиграть и хорошо провести время. У каждого ребенка должна быть такая возможность», — поделилась управляющая парком Татьяна Кудрявцева.

Гостями мероприятия стали воспитанники и подопечные более десяти профильных организаций региона. Среди них АНО «Океан счастья», «Жены Героев Отечества», БФ «Не молчи», ВОД «Отцы России», Головеньковский дом заботы, движение «В защиту детства», АНО «Я + семья», общество детей-инвалидов Центрального района, а также социально-реабилитационные центры области.

Всего парк в этот день принял свыше 300 детей. Для них открыли все аттракционы и батуты, организовали интерактивные зоны. Изюминкой программы стало театрализованное шоу: аниматоры подготовили приключение в стиле легендарного «Форт Боярд», а также веселую интерактивную постановку с участием Богатыря и Бабы-яги. Кульминацией праздника стала зажигательная дискотека с надувными подушками, подарившая детям море смеха и движения.

«Огромная благодарность организаторам за этот прекрасный праздник! Это замечательная возможность для многодетных семей окунуться в чудесную атмосферу добра и радости», — отметила Ольга Сапожкова, сотрудник ГУ ТО «Семейный СМФЦ „Мой семейный центр“».

Одна из мам, пришедших на праздник, поделилась впечатлениями:

«Мы уже второй раз посещаем „День Добра“ — и снова полный восторг! Ребенок просто счастлив, на месте не усидеть: всё время танцует, участвует - не оторвать! Огромное спасибо за такую возможность! Очень здорово, что такие праздники проходят не раз в год, а регулярно. Это всегда море радости и отличное настроение!»

Прошедшее мероприятие стало седьмым по счету в истории проекта. За все время проведения акции «Мисти Парк» подарил незабываемый отдых уже более чем 2,5 тысячи детей.