В Тульской области на свет появилось 39 малышей в красивую дату 26.02.2026

Больше всего оказалось мальчиков.

В Тульской области на свет появилось 39 малышей в красивую дату 26.02.2026
Фото Алексея Пирязева.

Красивая дата принесла тулякам 39 поводов для счастья. В Тульском областном перинатальном центре рассказали, что 26.02.2026 на свет появилось 39 малышей: 14 девочек и 25 мальчиков. 

Самый многочисленный приём новорожденных состоялся в областном перинатальном центре, а в Новомосковском роддоме родился один мальчик и две девочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что имя Макс исчезает из статистики загсов. Между тем полная форма имени — Максим — еще остается популярной. В 2025 году его получили более 1,6 тысячи мальчиков, заняв четвертое место по числу регистраций.

В Тульской области по-прежнему в топе среди мужских имен: Михаил, Артем, Александр, Матвей и Тимофей. Среди редких — Моисей, Авдей, Адам, Гордей, Демьян, Добрыня, Лазарь, Марсель и Соломон. 

Фотограф:
сегодня, в 10:13 −4
Место
Тульская область
Прочее
новорожденные красивая дата
