Родители стали реже называть детей именем Макс

А вот имя Максим пока еще популярно.

Родители стали реже называть детей именем Макс
Фото Алексея Пирязева.

Имя Макс исчезает из статистики загсов: в прошлом году так назвали всего 7 детей, что на пять случаев меньше, чем в 2024 году, пишут «Известия». 

Популярность имени Макс снижалась постепенно:

  • В 2022 году имя выбрали для 21 ребенка.
  • В 2021-м — для 16 мальчиков.
  • В 2020-м — для девяти малышей.
  • В 2019 и 2018 годах имя Макс получали всего по пять новорождённых.

Между тем полная форма имени — Максим — еще остается популярной. В 2025 году его получили более 1,6 тысячи мальчиков, заняв четвертое место по числу регистраций.

В Тульской области по-прежнему в топе среди мужских имен: Михаил, Артем, Александр, Матвей и Тимофей. Среди редких — Моисей, Авдей, Адам, Гордей, Демьян, Добрыня, Лазарь, Марсель и Соломон. 
 

Фотограф:
сегодня, в 10:51 +4
