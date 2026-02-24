Родители стали реже называть детей именем Макс

А вот имя Максим пока еще популярно.

Фото Алексея Пирязева.

Имя Макс исчезает из статистики загсов: в прошлом году так назвали всего 7 детей, что на пять случаев меньше, чем в 2024 году, пишут «Известия».

Популярность имени Макс снижалась постепенно:

В 2022 году имя выбрали для 21 ребенка.

В 2021-м — для 16 мальчиков.

В 2020-м — для девяти малышей.

В 2019 и 2018 годах имя Макс получали всего по пять новорождённых.

Между тем полная форма имени — Максим — еще остается популярной. В 2025 году его получили более 1,6 тысячи мальчиков, заняв четвертое место по числу регистраций.

В Тульской области по-прежнему в топе среди мужских имен: Михаил, Артем, Александр, Матвей и Тимофей. Среди редких — Моисей, Авдей, Адам, Гордей, Демьян, Добрыня, Лазарь, Марсель и Соломон.

