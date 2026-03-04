  1. Моя Слобода
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей

Проект финансируется из бюджета города.

Фото Алексея Пирязева.

Администрация Тулы разместила на Госзакупках тендер на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции Калужского шоссе и прилегающих улиц в районе жилого комплекса «Новая Тула». Сумма контракта — 107 145 542 рублей. 

Работы необходимо завершить до мая 2027 года

«Предусмотреть разделение проектной документации на отдельные этапы строительства с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по каждому этапу», — сказано в документах. 

Работы пройдут в три этапа: 

  • строительство с реконструкцией части Калужского шоссе;
  • строительство улицы от Калужского шоссе до 1-го Лихвинского проезда;
  • строительство улицы от Калужского шоссе до ул. Оружейной.

Перед началом проектирования потребуется провести исследование местности, включая получение актуальной информации о наличии объектов культурного наследия в зоне строительства. Материалы инженерных изысканий должны включать все необходимые сведения о природных и искусственных особенностях территории.

Проект финансируется из бюджета Тулы.

Фотограф:
сегодня, в 11:08 +1
Место
Тула
Прочее
реконструкция Калужское шоссе
Тульский педагог получил федеральную награду в сфере просвещения
Тульский педагог получил федеральную награду в сфере просвещения
В Тульской области на свет появилось 39 малышей в красивую дату 26.02.2026
В Тульской области на свет появилось 39 малышей в красивую дату 26.02.2026

