Двух пропавших подростков из Ленобласти и Подмосковья нашли в Туле

Дети попали на уловки мошенников.

Фото прокуратуры Московской области.

25 февраля в городе Янино Ленинградской области исчез 16-летний Владислав Волков. Позднее выяснилось, что мальчик вел переписку с мошенниками, а после исчезновения злоумышленники начали шантажировать мать юноши звонками и сообщениями. 

Параллельно выяснилось, что 17 февраля в Московской области пропала 17-летняя девушка. Девушку вынудили покинуть дом и отправиться в другой регион, где она впоследствии встретилась с Владом.

«По заданию „кураторов“ подростки инсценировали собственное похищение и присылали родителям видео с требованием выкупа под угрозой расправы», — пишет Baza. 

Подростков нашли в Туле. Они здоровы и находятся в безопасности. Подробности происшествия уточняются. 

сегодня, в 09:48 0
Место
Тульская область
Прочее
подростки пропавшие
