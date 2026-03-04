Двух пропавших подростков из Ленобласти и Подмосковья нашли в Туле

Фото прокуратуры Московской области.

25 февраля в городе Янино Ленинградской области исчез 16-летний Владислав Волков. Позднее выяснилось, что мальчик вел переписку с мошенниками, а после исчезновения злоумышленники начали шантажировать мать юноши звонками и сообщениями.

Параллельно выяснилось, что 17 февраля в Московской области пропала 17-летняя девушка. Девушку вынудили покинуть дом и отправиться в другой регион, где она впоследствии встретилась с Владом.

«По заданию „кураторов“ подростки инсценировали собственное похищение и присылали родителям видео с требованием выкупа под угрозой расправы», — пишет Baza.

Подростков нашли в Туле. Они здоровы и находятся в безопасности. Подробности происшествия уточняются.