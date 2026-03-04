  1. Моя Слобода
Производитель куриного яйца птицефабрика «Тульская» завершила модернизацию производства и запустила новый цех инкубации

Новое структурное подразделение птицефабрики торжественно открыли 4 марта.

Фото Светланы Мулыкиной.

Точка роста

Событие стало финальным аккордом масштабной реконструкции предприятия, входящего в число флагманов агропромышленного сектора региона, и одновременно — стартовой точкой для его дальнейшего роста.

Увидеть обновленное производство прибыли заместитель председателя правительства Тульской области Алексей Степин и заместитель министра сельского хозяйства Оксана Вехина. Экскурсию для гостей провел коммерческий директор Георгий Ткаченко, а о стратегических планах рассказали генеральный директор Марина Ткаченко и директор по производству Александр Ткаченко.

DSC01613.jpg

Птицефабрика ведет свою историю с 1964 года, и сегодня ее мощность достигла внушительных показателей — 1 миллион 700 тысяч яиц в сутки. Продукция поставляется в 29 регионов России и представлена в крупнейших федеральных торговых сетях. Секрет качества кроется в натуральных кормах собственного производства, чистейшей артезианской воде из собственных скважин и строгой системе безопасности ХАССП.

DSC01434.jpg

Гости смогли лично оценить высокотехнологичность процессов. Как рассказал Георгий Ткаченко, линия сортировки проводит многоступенчатый отбор: видеокамеры следят за цветом и чистотой скорлупы, ультразвук выявляет микротрещины, а рентген сканирует скрытые дефекты. В итоге в упаковку попадает только идеальное яйцо.

DSC01521.jpg

Инвестиции в будущее

Напомним, соглашение о модернизации между птицефабрикой и правительством региона было подписано в июне на ПМЭФ.

Общий объем вложений превысил 1 миллиард рублей.

Ключевым объектом обновления стал новый цех инкубации площадью более 1000 квадратных метров. Проектная мощность объекта — до 4 миллионов голов птицы в год. Здесь внедрена автоматика, контролирующая климат: температуру, влажность и уровень CO2 в строгом соответствии с ветеринарными нормами. Запуск цеха, где будут трудиться 15 человек, увеличит производственный потенциал предприятия на 30%.

Мнение лидеров

Генеральный директор птицефабрики Марина Ткаченко назвала открытие инкубатора важнейшим этапом развития предприятия и поблагодарила всех, кто поддерживал проект:

Марина Ткаченко

Надеюсь, что он станет драйвером, нашей машиной, которая будет двигать производство вперед. Планов у нас еще очень много.

Директор по производству Александр Ткаченко, в свою очередь, адресовал слова благодарности строителям, банкам и кураторам стройки:

«Я буду краток: у меня есть один любимый тост, который я хочу произнести в честь открытия сейчас, — ну, понеслись!» 

Заместитель председателя правительства Алексей Степин поздравил команду и подчеркнул, что птицефабрика «Тульская» уже занимает 12–13 место в российском рейтинге производителей яйца. По его словам, предприятие не останавливается на достигнутом и новый проект позволит ему войти в десятку лидеров. Степин заверил, что правительство региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку.

DSC01569.jpg

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Вехина назвала фабрику примером компании-долгожителя, которая не просто удерживает позиции, но уверенно смотрит в будущее. Секрет успеха, по ее мнению, кроется в трех слагаемых: сплоченной команде профессионалов с общими ценностями, умении находить эффективные решения в сложные времена и постоянной заботе о конечном потребителе. Она отметила, что каждый шаг технологического процесса пронизан вниманием к качеству продукта для покупателя.

DSC01348.jpg

Благодаря проведенной модернизации птицефабрика не только нарастила объемы производства, но и внесла весомый вклад в продовольственную безопасность региона, закрывая потребности Тульской области в яйце с запасом до 120 процентов.

сегодня, в 11:45 +1
