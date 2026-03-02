  1. Моя Слобода
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК

Речь шла о не чищенных от снега крышах.

Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК

Губернатор отметил, что после оттепели на домах со скатными крышами снег либо сошел сам, либо его когда-то чистили: «А на плоских же крышах снег продолжает лежать. И от людей поступают жалобы на протечки кровли». 

Дмитрий Миляев поручил чиновникам обратить внимание на проблему нечищеных кровель:

«Активнее привлекайте к ответственности УК. Формируйте совместно с прокуратурой и юридическим блоком практику лишения лицензий. Материалы по всем ситуациям, связанным с обрушением кровли, передавайте в прокуратуру для рассмотрения, определения виновных, принятия соответствующих процессуальных мер реагирования и привлечения к ответственности».

Ранее под тяжестью снега обрушились кровли в Щекино, Донском, Кимовске, Одоеве

Также жители региона массово жалуются на протечки кровли.

сегодня, в 13:19 −5
Дмитрий Миляев запустил новый формат анализа обращений туляков
Дмитрий Миляев запустил новый формат анализа обращений туляков
Качество школьного питания в Тульской области улучшилось почти на 50%
Качество школьного питания в Тульской области улучшилось почти на 50%

