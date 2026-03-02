Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК

Губернатор отметил, что после оттепели на домах со скатными крышами снег либо сошел сам, либо его когда-то чистили: «А на плоских же крышах снег продолжает лежать. И от людей поступают жалобы на протечки кровли».

Дмитрий Миляев поручил чиновникам обратить внимание на проблему нечищеных кровель:

«Активнее привлекайте к ответственности УК. Формируйте совместно с прокуратурой и юридическим блоком практику лишения лицензий. Материалы по всем ситуациям, связанным с обрушением кровли, передавайте в прокуратуру для рассмотрения, определения виновных, принятия соответствующих процессуальных мер реагирования и привлечения к ответственности».

Ранее под тяжестью снега обрушились кровли в Щекино, Донском, Кимовске, Одоеве.

Также жители региона массово жалуются на протечки кровли.