Качество школьного питания в Тульской области улучшилось почти на 50%

Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области проводили регулярные проверки в 547 образовательных учреждениях региона, контролируя условия обучения и организации питания учащихся.

Анализы показали улучшение качества питания школьников:

Доля блюд, не соответствующих санитарным нормам по микробиологии, снизилась с 6% до 3,3% (почти в два раза).

Показатели соответствия продуктов по калорийности и химическому составу выросли с 98,5% до 99,3%.

Уменьшилось количество предметов мебели, не отвечающей гигиеническим нормам, с 2% до 0,7%.

Уровень искусственного освещения в классах улучшился: число мест с недостаточностью света снизилось с 7,9% до 5,3%.

Кроме того, в ходе проверок выявлено 356,7 кг недоброкачественной продукции (овощей, фруктов, мяса птицы, молочной продукции и др.) с нарушениями упаковки, срока годности и условий хранения.

За допущенные нарушения санитарных норм ведомство возбудило 488 административных дел, выдав соответствующие предписания ответственным лицам.