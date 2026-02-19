  1. Моя Слобода
В одной из щекинских многоэтажек под тяжестью снега просела кровля

Об этом стало известно на заседании оперштаба по борьбе с последствиями непогоды.

В одной из щекинских многоэтажек под тяжестью снега просела кровля
Фото Алексея Пирязева.

По данным регионального ГУ МЧС России, по состоянию на 19.00 Тульская область остается под влиянием циклона. Интенсивность осадков уменьшилась, но снегопад продолжится до полуночи. К 6.00 20 февраля циклон должен покинуть регион. 

Мобильные пункты обогрева на федеральных трассах продолжат работу, как минимум, до утра. Также на трассе М4 «Дон» продолжат дежурить тягачи для помощи водителям застрявших машин. 

Также на заседании обсудили задержки железнодорожных рейсов на территории области. Сегодня таких было пять,  продолжительность задержек составила от двух до шести часов.

В Щекино зафиксировано повреждение кровли многоквартирного дома – кровля просела под тяжестью снега. В ближайшее время будут проведены восстановительные работы.

Причиной провала стал слой снега толщиной более 40 сантиметров. Сейчас коммунальщики восстанавливают отопление, подача которого была нарушена из-за повреждения кровли. Зампред правительства Тульской области Наталья Аникина поручила оперативно принять все необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан.

