Жильцы пятиэтажки на ул. Кауля: «У нас мокрые стены, а из розеток течёт вода!»

Коммунальщики из УК «Альфа» утверждают: кровля полностью расчищена от снега, но жители говорят, что это не так.

Фотографии предоставлены жителями

К депутату Тульской областной Думы, советнику губернатора Илье Степанову обратилась жительница дома № 5 к. 2 по ул. Кауля, воспитатель детского сада Нина Викторовна.

Она и её соседи просят помочь избавить их от коммунального кошмара: после обильных снегопадов, сильно изношенная кровля дома начала протекать. Течь настолько большая, что вода пролилась до первого этажа.

«Из натяжного потолка слили два ведра воды. Люстру сняли, вода капает до сих пор. Стены все мокрые, а из розеток тоже течёт вода», – рассказала жительница подъезда № 3 Кристина.

Проблема актуальна для жителей как минимум двух подъездов: третьего и восьмого. В квартирах отходят обои, повреждены натяжные потолки, отклеивается плитка, вздуваются полы. Пострадала мебель, книги, кухонная утварь и техника. Туляки не раз звонили в свою управляющую компанию «Альфа» и на горячую линию губернатора. Причиной протечек стала несвоевременная очистка кровли от снега.

«Управляющая компания неоднократно отчитывалась, что снег почищен до рубероида, но сделанные нами фотографии демонстрируют обратное», – тулячка показывает снимки, на которых виден толстый слой снега.

Коммунальщики прислали для расчистки кровли бригаду рабочих, но они начали уборку с нега не с того участка, перепутав расположение квартир. В итоге над комнатами, в которых где есть протечки, снег не был убран. Когда женщина им рассказали об ошибке, рабочие заявили, что они устали и потребовали дополнительную плату. Жителям пришлось платить из своего кармана.

Капремонт кровли в доме запланирован лишь на 2037 год. Нина Викторовна и её соседи утверждают, что его следует провести гораздо раньше, но как этого добиться, пока не знают.

По итогам встречи с жильцами Илья Степанов взял вопрос на личный контроль – для решения проблемы в управляющую компанию и органы исполнительной власти будут направлены депутатские запросы.