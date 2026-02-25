  1. Моя Слобода
В Туле из-за постоянных протечек крыши в пятиэтажке начала рушиться стена

Крыша в этом доме течет уже более 10 лет.

Обрушение в доме № 17 по ул. Фрунзе произошло утром 17 февраля. По словам жителей, это случилось из-за того, что протекает много лет. 

photo_2026-02-25_16-10-50.jpg

«Если по началу протечки касались только квартир, расположенных на верхних этажах, то сейчас уже лужи на каждом этаже на лестничных клетках. От постоянной сырости и начала разваливаться штукатурка над окном», — рассказали жители пятиэтажки.

photo_2026-02-25_16-10-52.jpg

По словам жителей, в этом году крышу дома ожидает капитальный ремонт. 

«Мы понимаем, что сейчас уже никто не будет нам ее чинить, все ждут капремонта. Но снег-то чистить нужно все равно! Снежные шапки свисают с крыши. Я написала на „Госуслуги Дом“ обращение об этом, но узнать статус его е могу: якобы выявлена подозрительная активность аккаунта. А какая активность? Я 17 февраля оставила через него обращение, затем о протечке крыши заявила, чтобы УК пришла акт составила. И вот про снег неубранный пожаловалась. Для сервиса это оказалось чересчур!», — говорит Екатерина, жительница квартиры на пятом этаже. 

сегодня, в 18:50
Города Донской и Узловая могут получить звание «Город трудовой славы»
Города Донской и Узловая могут получить звание «Город трудовой славы»
В Туле с прошлого года ищут 35-летнюю Викторию Левину
В Туле с прошлого года ищут 35-летнюю Викторию Левину

