В Донском под тяжестью снега рухнула крыша дома на Молодцова

Сегодня, 18 февраля, в Донском рухнула крыша дома № 18 на улице Молодцова. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Владимир Белов.

«Необходимости расселения жильцов в другие помещения нет, угрозы нарушения электро-, газо-, водоснабжения также не обнаружено», — отметил чиновник.

Уточняется, что дом — не аварийный. Капремонт крыши запланирован на 2026 год, фасада — на 2029–2031 годы.

Управляющей компании поручили срочно до вечера очистить крышу от снега и закрыть тепловой контур. В дальнейшем — контролировать целостность временного покрытия.