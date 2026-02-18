  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Донском под тяжестью снега рухнула крыша дома на Молодцова - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Донском под тяжестью снега рухнула крыша дома на Молодцова

По словам чиновников, расселять жителей не придется.

В Донском под тяжестью снега рухнула крыша дома на Молодцова

Сегодня, 18 февраля, в Донском рухнула крыша дома № 18 на улице Молодцова. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Владимир Белов.

«Необходимости расселения жильцов в другие помещения нет, угрозы нарушения электро-, газо-, водоснабжения также не обнаружено», — отметил чиновник. 

Уточняется, что дом — не аварийный. Капремонт крыши запланирован на 2026 год, фасада — на 2029–2031 годы.

Управляющей компании поручили срочно до вечера очистить крышу от снега и закрыть тепловой контур. В дальнейшем — контролировать целостность временного покрытия. 

«Уважаемые руководители управляющих компаний, мы с вами буквально вчера обсуждали необходимость уборки крыш от снега. Впереди нас ждет очередной сильнейший снежный циклон. Не ждите чудес, а проведите необходимые работы. Рассчитываю, что вы меня услышали», — отметил Белов. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
кровля дома снег обрушение
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 92 2666 -11
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 69 2265 -6
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 64 1504 -12
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 86 1394 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Находчивые туляки начали печь блины на заказ к Масленице
Находчивые туляки начали печь блины на заказ к Масленице
Дмитрий Миляев озвучил необходимость создать совет сельских старост при губернаторе
Дмитрий Миляев озвучил необходимость создать совет сельских старост при губернаторе

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.