Дмитрий Миляев запустил новый формат анализа обращений туляков

Еженедельно самые популярные вопросы, которые поступают на телефон доверия губернатора, будут разбирать на оперативном совещании в правительстве.

На оперативном совещании правительства Тульской области озвучили топ-3 обращений жителей региона за минувшую неделю.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Дмитрий Миляев раскритиковал чиновников муниципалитетов за уборку снега с дорог. Он поручил держать этот вопрос на контроле и тщательно анализировать поступающие обращения. Руководители муниципалитетов, попадающие в «красную зону» по числу жалоб жителей, теперь обязаны лично и публично отчитываться о принятых мерах на оперативных совещаниях.

На прошедшей неделе чаще всего туляки жаловались на некачественную уборку снега, плохую работу УК и заваленные мусором контейнерные площадки. Только на эти три темы с 22 по 28 февраля поступило 13,5 тысячи обращений:

2524 — на некачественную уборку придомовых территорий . Более 1000 из них — от жителей Тулы, Новомосковска и Донского.

. Более 1000 из них — от жителей Тулы, Новомосковска и Донского. 399 — на работу конкретных УК . В обращениях жители особенно были недовольны работой 16 управляющих компаний, обслуживающих дома в Туле, и трех — в Новомосковске. Также на портале «Открытый регион 71» было выявлено 166 жалоб, которые УК проигнорировали и не дали ответы людям.

. В обращениях жители особенно были недовольны работой 16 управляющих компаний, обслуживающих дома в Туле, и трех — в Новомосковске. Также на портале «Открытый регион 71» было выявлено 166 жалоб, которые УК проигнорировали и не дали ответы людям. 8667 обращений поступило на уборку снега с муниципальных дорог . Больше всего — от жителей Тулы, Новомосковска и Щекино.

. Больше всего — от жителей Тулы, Новомосковска и Щекино. 2218 — на вывоз ТКО. Больше всего жалоб поступило от жителей Новомосковска, Тулы и Узловского района. Было отмечено, что в период неблагоприятных погодных условий график вывоза соблюдался на 50-70%, к концу недели он стабилизировался и составил 97%.

Дмитрий Миляев поручил особое внимание уделять контролю за состоянием проезжих частей, тротуаров и остановок и не допускать их обледенения в условиях перепада температур.

Также главы муниципалитетов должны держать на контроле территории, которые чаще всего оказываются подтоплены во время дождей и паводка. В Туле это Красноармейский проспект, ул. Ложевая в районе Восточного обвода и др. Для минимизации последствий подтоплений необходимо оперативно вывозить снег с этих участков.