Дмитрий Миляев поручил обновить к 1 сентября кабинеты, в которых будут учиться первоклассники

Муниципалитеты готовят проекты на ремонт учреждений.

Дмитрий Миляев поручил обновить к 1 сентября кабинеты, в которых будут учиться первоклассники
Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на совещании поручил министерству образования и руководителям муниципальных образований следить за ходом ремонтных работ в школах и дошкольных учреждениях региона.

Особое внимание глава региона обратил на обновление кабинетов, предназначенных для будущих первоклассников, которые должны быть отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием к 1 сентября.

«Объем работ достаточно большой, 41 объект закончить текущим годом, начать и закончить. Поэтому здесь прошу держать все на особом контроле», — отметил глава региона. 

Министр образования Оксана Осташко сообщила, что по пяти муниципалитетам региона, ранее не участвовавшим в программе капитального ремонта, ведутся подготовительные работы. Четыре муниципалитета подготовили проектно-сметную документацию по десяти объектам, а один район готовится завершить оформление документов в ближайшее время.

Миляев отметил, что подготовка проектной документации играет ключевую роль в участии регионов в федеральной программе ремонта школ, запущенной по поручению Президента Владимира Путина.

«Он своим решением для нас с вами создал окно возможности получения федеральных ресурсов на то, чтобы наши школы приводили в порядок. Поэтому давайте вот в этой части работу будем организовывать соответствующим образом. Впереди ее довольно много», — заключил губернатор. 

сегодня, в 12:10
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев капремонт школ первоклассники
