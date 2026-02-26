  1. Моя Слобода
«Быть женщиной-сварщиком невероятно!»: тулячка Милена Чкан провела для студентов урок сварного мастерства

Расскажем про сложную, опасную, но феноменально востребованную профессию и девушек в ней.

Фото Алексея Пирязева.

26 февраля вереница любопытных студентов проникла в цеха предприятия «Газстройдеталь», резидента регионального Клуба молодых предпринимателей, чтобы понять, ту ли профессию они выбрали.

PAV-3241.jpg

Здесь делают детали для газового оборудования: от малюсеньких узлов и переходников до гигантских подземных хранилищ газа. 

PAV-3231.jpg

Студенты решили прочувствовать на себе «заводскую романтику» и понять, почему людям так нравится работать руками. 

PAV-3154.jpg

Важность рабочих специальностей подчеркнул министр промышленности Тульской области Николай Еланцев:

— У меня два сына, им по 16 лет, они учатся в девятом классе. В прошлом году они работали здесь, на одном из наших предприятий. Очень важно, чтобы молодые ребята понимали, что такое предприятие сегодня. Это не просто непонятные цеха за забором, это уже современное производство, люди в красивой униформе.

Раньше нам говорили: «Будешь плохо учиться — пойдешь на завод».

Сейчас все по-другому: будешь хорошо учиться — пойдешь на завод, будешь получать достойную заработную плату за свой достойный труд.

Сварщики сейчас нужны как никогда на всех производствах и предприятиях. Бытует мнение, что это не профессия, а «золотое дно».

PAV-3255.jpg

Андрей работает на предприятии «Газстройдеталь» уже восьмой год. Менять профессию мужчина и не думает:

— На зарплату я точно не жалуюсь! К своей работе давно привык и не представляю без нее своей жизни. Мне уже все знакомо, да и товарищи здесь есть!

PAV-1260.jpg

Некоторые девушки не только варят дома борщ, но и идут варить металл, чтобы хорошо зарабатывать.

PAV-1287.jpg

Знакомьтесь, это Милена Чкан. Девушка — профессиональный сварщик, а еще она учит варить других. Милена была видеооператором, но решила кардинально сменить профессию. Она не только варит металл сама, но и открыла вместе с мужем школу сварочного мастерства в Щекино.

 Если бы мне лет пять назад сказали, что я буду сварщиком, я бы не поверила, потому что для меня, как и для всех, сварщик виделся серьезным, здоровенным мужиком! — поделилась Милена. — Моя история простая: мой муж сварщик. Идея открыть школу возникла у него. Чтобы разбираться в нашем нелегком деле, надо уметь варить самой. Как иначе разговаривать с клиентом, объяснять про услуги, рассказывать, как классно быть сварщиком? Надо просто пробовать.

Муж Милены обучал ее в свободное от работы время. За три месяца девушка освоила базовые навыки, которых достаточно, чтобы проводить мастер-классы для ребят, ничего не знающих о таком роде деятельности.

— Почему женщинам не стоит бояться рабочих профессий?

— Профессия сварщика вызывает уважение. Люди будут восхищаться тобой, да и оплачивается такой труд прилично. А быть женщиной и сварщиком одновременно — невероятно! — рассказала Милена.

PAV-1301.jpg

Она также отметила, что девушки легче справляются с такой кропотливой и ответственной работой:

— Кто вообще придумал, что рабочая специальность — только для мужчин?

Девушка показала ребятам базовые принципы сварки, а затем ученики приступили к самостоятельной работе. Впечатлений и эмоций у ребят осталось много!

PAV-1293.jpg

Студентка Анна Бутенко сегодня в первый раз взяла сварочный аппарат:

— Тема сварки мне всегда была интересна: у меня много друзей, которые ей занимаются профессионально. Я тоже захотела получить такой новый интересный опыт. После мастер-класса поняла, что это очень привлекательная профессия, которая приносит хороший доход.

83e8bfb3-8054-4a6b-9061-4a72031bab63.jpeg

Илья Копылов — студент техникума:

— Пошел учиться на сварщика, потому что зарплата большая. Конечно, чтобы много зарабатывать, нужно и много трудиться. Я стараюсь. К девушкам в этой профессии отношусь с уважением, да и вообще уже давно пора прекратить разделять профессии по половому признаку.

PAV-3166.jpg

Дмитрий Миляев поручил обновить к 1 сентября кабинеты, в которых будут учиться первоклассники
Дмитрий Миляев поручил обновить к 1 сентября кабинеты, в которых будут учиться первоклассники
Миляев представил пять новых министров Тульской области
Миляев представил пять новых министров Тульской области

