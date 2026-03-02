  1. Моя Слобода
В районах Тульской области проанализируют потребность в подвозе детей до спортивных секций

Такое поручение дал Миляев в ходе оперативного совещания.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

О пилотном проекте по подвозу детей в спортивные секции доложил замминистра — директор департамента физической культуры и спорта Андрей Благодаров.

По его словам, уже осуществлено субсидирование двух муниципальных образований — Волово и Суворов. Сейчас администрации муниципалитетов осуществляют конкурсные процедуры по определению поставщика. 

Плановые даты по закупке и поставки автобуса — 15 апреля.

Стоимость одного автобуса составит 8 400 000 рублей, из которых 8 млн — это региональные денежные средства, и 400 000 рублей — софинансирование из местного бюджета.

Для подвоза детей планируется приобрести автобус Vector Next на 20 посадочных мест. Транспорт будет оборудован всем необходимым, специальными площадками для маломобильных людей, системой ГЛОНАСС, тахограф, кондиционер. Автобус соответствующим образом забрендируют. 

Такие автобусы планируется использовать спортучреждениями для доставки детей и спортсменов из населённых пунктов в районные центры на тренировки и за территорию района — для участия в соревнованиях.

Губернатор отметил, что Воловским и Суворовским районами ограничиваться не стоит. И дал поручение проанализировать аналогичную потребность по всем другим муниципалитетам. И обязательно учесть потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Миляев потребовал, что в течение месяца после 15 апреля автобусы должны быть полностью готовы к перевозке детей: поставлены на учет и баланс, должен быть укомплектован штат водителей. 

Напомним, о пилотном проекте по подвозу детей до спортивных секций Дмитрий Миляев сообщил на Первом Международном конгрессе госуправления.

сегодня, в 12:14 +1
