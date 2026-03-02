«Антрэ», «Паблик» и «Фло Лис»: тульский бизнес учится говорить по-русски

Названия менять придётся
С 1 марта начал действовать закон, запрещающий использовать иностранные слова на вывесках и табличках без обязательного перевода на русский язык. Теперь любые англоязычные названия, ориентированные на клиентов (от фасадов до информационных табличек), должны сопровождаться понятной русской версией.
В противном случае возможны предписания и штрафы:
- должностным лицам — предупреждение или штраф 500–1000 рублей,
- малому бизнесу — 2500–5000 рублей,
- крупным и средним компаниям — 5000–10 000 рублей.
Myslo уже рассказывал о юридических тонкостях вопроса, когда закон только был принят.
— Закон призван защищать потребителя: всем и всё должно быть исключительно понятно, — объяснял нам юрист Денис Яремченко. — Надписи «Открыто», «Закрыто», «Акция» должны быть на русском языке. При этом дублирование на других языках не запрещено.
По его словам, зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования сохраняются, однако вся публичная информация для клиентов должна быть представлена на русском языке.
Что меняется прямо сейчас? Предприниматели адаптируют вывески и меню: англицизмов становится меньше, русские надписи — крупнее и понятнее.
— Мы стараемся быть готовыми к возможным проверкам. Никому штрафов не хочется. При этом мы хотим сохранить стиль и бренд, который полюбился клиентам, — признаются владельцы.
Салоны красоты приспосабливаются
В салоне Selebrum признают: менять оформление непросто, но процесс уже запущен.
— Наш бренд известен клиентам, — рассказывает управляющая Елена. — Мы обсуждали разные варианты и решили добавить русскую надпись «Салон красоты „Селебрум“» рядом с английским названием. Это позволит соблюсти закон и сохранить узнаваемость. Мы обновляем витрины, размещаем крупные таблички с русским текстом о наших услугах.
В Nika estet сделали акцент на понятной формулировке.
— Наш фасад украшен надписью «Студия красоты Nika estet» с крупным слоганом: «Модное место для твоего стиля», — объясняет администратор. — Внутри мы обновили меню и рекламные материалы, чтобы текст был на русском. Это помогает новым клиентам быстрее ориентироваться.
Кафе «переписывают» фасады
В кафе Entrée изменения затронули визуальное оформление.
— Entrée — французское слово, обозначающее закуску или вход, — говорит управляющий. — Мы добавили русский вариант «Кафе Антрэ» на фасаде и обновляем меню. Так название становится понятным для всех.
Было:
Стало:
В кафе Public нововведения считают полезными.
— Раньше многие гости спрашивали: «Что такое Public?» — рассказывает владелица Татьяна. — Теперь на фасаде будет крупная надпись «Общественное кафе» или «Паблик». Посетителям, особенно пожилым, так проще ориентироваться, но, к сожалению, это сильно ударит по бюджету.
А вот в Mr. Cup изменения оказались масштабными:
— Мы переделываем вывеску, меню, стаканы и чашки с логотипом. Крупно будет написано «Кофейня», а рядом — Mr. Cup. Это дополнительные расходы, но закон есть закон, — рассказал бариста.
В кофейне totó в «Арке» на ул. Советской процесс проходит спокойнее.
— У нас небольшая вывеска, поэтому затраты будут скромными, — отмечает директор Алена Яблонская. — Меню мы регулярно перепечатываем, так что сложностей нет. Стиль сохраняем, просто добавляем русскую надпись.
Магазины тоже подстраиваются. Например, в цветочном салоне Flowlis уже завершили изменения.
— Мы поменяли название на «Фло Лис», — рассказывает владелица Мария Петрова. — Добавили русские подписи к букетам и композициям. Для нас это не формальность, а шаг к большему доверию со стороны клиентов.
А что же с Wildberries?
Вывески ПВЗ сейчас на каждом шагу и, кажется, не планируют меняться. Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу компании.
Оказалось, «ягодок» новый закон не коснется. Вот что сообщили нам представители маркетплейса:
«В соответствии с действующим законодательством, в том числе положениями ст. 1477 ГК РФ, зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования могут использоваться на иностранном языке без обязательного перевода или русификации. Название компании является зарегистрированным товарным знаком, поэтому его изменение либо адаптация не требуется».