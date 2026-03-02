«Антрэ», «Паблик» и «Фло Лис»: тульский бизнес учится говорить по-русски

Английские слова на фасадах уступают место кириллице. Предприниматели меняют вывески и ищут способы сохранить узнаваемость брендов в новых условиях.

Фото Алексея Пирязева и Владимира Сундукова.

Названия менять придётся

С 1 марта начал действовать закон, запрещающий использовать иностранные слова на вывесках и табличках без обязательного перевода на русский язык. Теперь любые англоязычные названия, ориентированные на клиентов (от фасадов до информационных табличек), должны сопровождаться понятной русской версией.

В противном случае возможны предписания и штрафы:

должностным лицам — предупреждение или штраф 500–1000 рублей,

малому бизнесу — 2500–5000 рублей,

крупным и средним компаниям — 5000–10 000 рублей.

Myslo уже рассказывал о юридических тонкостях вопроса, когда закон только был принят.

— Закон призван защищать потребителя: всем и всё должно быть исключительно понятно, — объяснял нам юрист Денис Яремченко. — Надписи «Открыто», «Закрыто», «Акция» должны быть на русском языке. При этом дублирование на других языках не запрещено.

По его словам, зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования сохраняются, однако вся публичная информация для клиентов должна быть представлена на русском языке.

Что меняется прямо сейчас? Предприниматели адаптируют вывески и меню: англицизмов становится меньше, русские надписи — крупнее и понятнее.

— Мы стараемся быть готовыми к возможным проверкам. Никому штрафов не хочется. При этом мы хотим сохранить стиль и бренд, который полюбился клиентам, — признаются владельцы.

Салоны красоты приспосабливаются

В салоне Selebrum признают: менять оформление непросто, но процесс уже запущен.

— Наш бренд известен клиентам, — рассказывает управляющая Елена. — Мы обсуждали разные варианты и решили добавить русскую надпись «Салон красоты „Селебрум“» рядом с английским названием. Это позволит соблюсти закон и сохранить узнаваемость. Мы обновляем витрины, размещаем крупные таблички с русским текстом о наших услугах.

В Nika estet сделали акцент на понятной формулировке.

— Наш фасад украшен надписью «Студия красоты Nika estet» с крупным слоганом: «Модное место для твоего стиля», — объясняет администратор. — Внутри мы обновили меню и рекламные материалы, чтобы текст был на русском. Это помогает новым клиентам быстрее ориентироваться.

Кафе «переписывают» фасады

В кафе Entrée изменения затронули визуальное оформление.

— Entrée — французское слово, обозначающее закуску или вход, — говорит управляющий. — Мы добавили русский вариант «Кафе Антрэ» на фасаде и обновляем меню. Так название становится понятным для всех.

Было:

Стало:

В кафе Public нововведения считают полезными.

— Раньше многие гости спрашивали: «Что такое Public?» — рассказывает владелица Татьяна. — Теперь на фасаде будет крупная надпись «Общественное кафе» или «Паблик». Посетителям, особенно пожилым, так проще ориентироваться, но, к сожалению, это сильно ударит по бюджету.

А вот в Mr. Cup изменения оказались масштабными:

— Мы переделываем вывеску, меню, стаканы и чашки с логотипом. Крупно будет написано «Кофейня», а рядом — Mr. Cup. Это дополнительные расходы, но закон есть закон, — рассказал бариста.

В кофейне totó в «Арке» на ул. Советской процесс проходит спокойнее.

— У нас небольшая вывеска, поэтому затраты будут скромными, — отмечает директор Алена Яблонская. — Меню мы регулярно перепечатываем, так что сложностей нет. Стиль сохраняем, просто добавляем русскую надпись.

Магазины тоже подстраиваются. Например, в цветочном салоне Flowlis уже завершили изменения.

— Мы поменяли название на «Фло Лис», — рассказывает владелица Мария Петрова. — Добавили русские подписи к букетам и композициям. Для нас это не формальность, а шаг к большему доверию со стороны клиентов.

А что же с Wildberries?

Вывески ПВЗ сейчас на каждом шагу и, кажется, не планируют меняться. Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу компании.

Оказалось, «ягодок» новый закон не коснется. Вот что сообщили нам представители маркетплейса:

«В соответствии с действующим законодательством, в том числе положениями ст. 1477 ГК РФ, зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования могут использоваться на иностранном языке без обязательного перевода или русификации. Название компании является зарегистрированным товарным знаком, поэтому его изменение либо адаптация не требуется».