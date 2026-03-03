Дмитрий Миляев проведет заседание комиссии Госсовета в Ленобласти

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с руководством «Газпрома» и Ленинградской области, а также обсуждение развития спортивных мероприятий.

3 и 4 марта делегация Тульской области во главе с губернатором Дмитрием Миляевым работает в Ленинградской области. Запланированы встречи с генеральным директором ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Александром Дрозденко.

Ключевое мероприятие поездки состоится 4 марта на территории «Охта Парка». Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев проведет выездное заседание комиссии на тему «О развитии официальных физкультурных и спортивных мероприятий».

В мероприятии планируют принять участие: Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Ксения Шойгу, первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Светлана Хоркина, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и др.

«Заседание проводится для подготовки предложений в доклад к Совету при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта», —отметили в правительстве региона.