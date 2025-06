Цирюльня «Старый мальчик» и отель «Королевский»: как закон о вывесках на русском будет работать в Туле? 

Фото Юлии Королевой. Город Рыбинск.

Что если с введением нового закона известный барбершоп превратится в цирюльню «Старина» (или того гляди «Старый мальчик»)? А на Советской вместо SK Royal мы увидим вывеску отеля «Королевский»? А вдруг Well Well Well превратится в «Вай-вай-вай» и начнет продавать хинкали? А вместо WhatElse? мы будем собираться в «Что-нибудь еще?»?

Что изменится с 1 марта 2026 года

Президент подписал новый закон о языке вывесок и названий в России. Поправки в Закон «О защите прав потребителей» вступят в силу следующей весной. Закон регулирует применение иностранных терминов в общественных местах. Поправки коснутся торговых точек и сферы услуг: их обязали дублировать иностранную информацию на русском языке.

Изначально законодательная инициатива была строже: предлагалось перевести на русский вообще все коммерческие обозначения, включая интернет-торговлю. Бизнес выступил против, ссылаясь на многомиллиардные затраты на замену вывесок. После доработок большинство спорных норм исключили.

Юрист Myslo Денис Яремченко:

Денис Яремченко — Закон призван защищать потребителя: всем и всё должно быть исключительно понятно. Надписи «Открыто», «Закрыто», «Акция» должны быть на русском, но дублирование на других языках не запрещено. После принятия поправок многие СМИ поспешили написать о полном запрете иностранных слов в рекламе. Это не соответствует действительности.

Вот основные положения закона:

Вся публичная информация для потребителей — вывески, указатели, таблички в магазинах и сервисных организациях — должны быть на русском языке (допускается дублирование на языках народов РФ или иностранных).

В названиях жилых комплексов застройщики обязаны использовать кириллицу, если они фигурируют в рекламе для дольщиков. Это требование не касается зданий, сданных до марта 2026 года.

Исключение сделали для зарегистрированных товарных знаков, например Gloria Jeans, и официальных названий компаний в госреестре. Их можно оставить без изменений.

Если текущая вывеска требованиям не соответствует, необходимо добавить русскоязычный вариант, выполненный в том же стиле (шрифт, цвет и размер).

Нарушил — штраф

Должностным лицам — предупреждение или штраф 500–1000 рублей.

Малому бизнесу — 2500–5000 рублей.

Крупным и средним компаниям — 5000–10 000 рублей.

Sale или «распродажа» — какая разница?

В Туле, как и везде, есть предприниматели, любящие исключительно иностранные буквы. Есть франшиза с обязательным соблюдением написания бренда. А есть приверженцы русского, которые будто задолго предчувствовали новый закон.

Представляете, вы подходите к «Искре», а вам предлагают забронировать столик в ресторане «Дениса Сальникова». Каково?

Но этого, слава богу, не случится. Как рассказал Myslo основатель заведений, ему менять вывески не придется:

— У нас зарегистрированная торговая марка, к нам нововведение не относится, — сказал Денис Сальников.

А что говорят в других заведениях?

Владимир Нусс, арт-директор ресторана WhatElse?

— Изначально у нас на дверях красовалась табличка bistro (модно и претенциозно), а меню пестрило англицизмами и латиницей. Сейчас же мы практически полностью ушли от этого, предоставляя всю информацию для ознакомления на русском языке (сохранив только фирменное наименование), так что новый закон органично вплетается в нашу философию и концепцию.

После вступления в силу нового закона наше название останется, так как это не противоречит закону. Мы ссылаемся на ч. 2 статьи 3: «Положения настоящей статьи не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также теле- и радиопрограммы, аудио- и аудиовизуальные материалы, печатные издания, предназначенные для обучения государственным языкам республик, находящихся в составе РФ, другим языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам».

То есть, например, Salden's оставить можно, а вот слово restaurant и подобные описания (типа oesteria) нужно изменить на русское «ресторан» и «устричная». В нашем же случае всё, что на вывеске, остаётся.

Владелец винного ресторана Well Well Well Владимир Серов к новому закону отнесся с долей юмора:

— Что планируем делать? Переименуемся в «Вай-Вай-Вай» и начнем продавать хинкали! А если серьезно, то непременно ознакомимся с законодательством и комментариями к нему и будем исполнять.

Андрей Колбасинов, владелец русской чайной «Нитка», делится:

— Я всегда делал русские названия всех своих проектов: «Кофе Культ», «Искра», «Нитка», «Союз»… В принципе, считаю, что русского языка достаточно для нейминга. Но я точно не являюсь ортодоксальным противником латиницы: если кому-то нравится так, пусть пишут на латинице. Рынок сам рассудит, что лучше.

При этом я сторонник того, чтобы везде были английские версии названий и меню, потому что Россия до сих пор очень слабо использует свой туристический потенциал. Основной упор — на внутренний туризм, а туристов из других стран у нас почти нет. И это большое ограничение, поскольку при приезде в Россию очень неудобно пользоваться инфраструктурой, в том числе и общепитом.

А что касается надписей типа SALE, то их можно убрать, можно оставить. Это ничего не изменит.

Мы немного пофантазировали о возможном переводе названий тульских заведений общепита. И вот что получилось:

В связи с этим предлагаем битву переводов! Пишите в комментариях самые забавные варианты!