Экс-руководитель управления капитального строительства Тулы лишится свободы на 4 года

Александра Шляхтина признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

2 марта Советский районный суд огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника городского управления капитального строительства Александра Шляхтина. Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

С лета прошлого года рассмотрение дела откладывалось, а впоследствии и вовсе было приостановлено с формулировкой: «Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением». Однако в январе 2026 года дело возобновили.

Напомним, преступления были совершены во время строительства школы «Времена года». Судом установлено, что согласно актам приема передач грунт для выравнивания площадки на объект завозился безвозмездно с других строительных площадок. Однако один из подрядчиков получил деньги за якобы доставленный материал — ущерб, нанесенный городскому бюджету, составил 6 миллионов 982 тысячи рублей. 

Приговором суда Шляхтину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. 

